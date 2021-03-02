Влада Туреччини вирішила почати послабляти карантинні обмеження.

У Туреччині з сьогоднішнього дня після тривалої перерви відкрилися ресторани.

Читайте такожУ Туреччині з весни почнуть послаблювати карантинні обмеженняЗа повідомленням турецьких ЗМІ, президент Реджеп Таїп Ердоган своїм рышенням скасував локдауни у вихідні дні в містах з низьким і середнім рівнем ризику і залишив локдаун по неділях в містах з високим ризиком зараження. Однак, за словами Ердогана, загальнонаціональна комендантська година з 21:00 до 5:00 залишиться в силі. Зазначимо, що дані обмеження туристів не стосуються.

Нагадаємо, локдаун у вихідні дні діяв на всій території країни з кінця 2020 року.

Власники кафе і ресторанів, які більшу частину 2020 року працювали тільки на винос, давно просили про відкриття після того, як доходи сектору впали на 65%.

Кафе та ресторанам, які залишалися закритими для відвідувачів з листопада минулого року, тепер дозволили працювати з 7:00 до 19:00 при 50-відсотковій заповнюваності у всіх провінціях країни, за винятком "червоних".

Крім цього, за словами президента країни, по всій Туреччині дошкільні та початкові школи, а також 8-12 класи відновили часткове очне навчання.

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Автор: УНІАН