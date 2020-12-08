Іспанія має амбітні плани на 2021 рік і сподівається знову прийняти туристів вже в березні.
Про це повідомляє The Local.
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Як повідомляється, зараз всі, хто прибуває до Іспанії, повинні пред'явити негативний тест на Covid-19, зроблений менш ніж за 72 години до поїздки. Однак іспанська влада сподівається, що до весни цю норму скасують.
Національне Туристичне агентство Іспанії Turespaña представило нову кампанію "Безпечна подорож", мета якої - спонукати туристів повернутися в країну, а також надати їм останню інформацію та поради з безпеки.
"За допомогою цієї кампанії ми хочемо позиціонувати туристичний бренд Іспанії як фактор, що впливає на безпеку подорожей, і внести внесок у формування впевненості у туристів в тому, що вони знову приїдуть в нашу країну", - заявила влада.
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