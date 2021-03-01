Обмеження стосуються країн, що не входять до ЄС та Шенгенської зони.

Іспанія продовжила обмеження на необов'язкові поїздки з країн, що не входять до ЄС та Шенгенської зони, до 31 березня.

Читайте такожВ Іспанії "поховали" сферу розваг (фоторепортаж)Обмеження мали зняти 28 лютого, однак у п'ятницю їх продовжили заради стримання поширення коронавірусу, пише The Local.

Однак подорожі з деяких країн з невеликими рівнем зараження дозволені. Зокрема з Австралії, Нової Зеландії, Руанди, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду, Китаю, регіонів Гонконгу та Макао.

Список, який вперше розробили 30 червня, неодноразово оновлювався. 28 січня з нього виключили Японію.

Через нові штами коронавірусу уряд Іспанії також продовжив обмеження на польоти з Великобританії, Південної Африки та Бразилії до 16 березня.

Коронакриза в Іспанії

У грудні повідомлялося, що Іспанія має амбітні плани на 2021 рік і сподівається знову прийняти туристів вже в березні.

Уряд Іспанії схвалив проведення національного пілотного проекту з чотириденним робочим тижнем, щоб вийти з коронакризи.

У зв'язку з пандемією у країні другий рік поспіль скасовують фестиваль Сан-Фермін в Памплоні.

Через коронавірус держборг Іспанії сягнув найвищого рівня за 100 років.

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Автор: УНІАН