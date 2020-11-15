Послуга стане платною на рейси з 1 січня 2021 року.

Turkish Airlines з 12 листопада 2020 року ввела плату за вибір місця заздалегідь в економ-класі на міжнародних рейсах.

Нові правила діють для всіх нових бронювань, які включають перельоти, починаючи з 1 січня 2021 року. На рейси до цієї дати вибір залишився безкоштовним для стандартних рядів, повідомляє avianews.com.

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Вартість послуги залежить від протяжності рейсу і типу місця. Наприклад, стандартне місце коштує від $9 до $39, місце в аварійному ряду або в ряду зі збільшеним простором для ніг — від $19 до $109.

Нові зміни вже введені в систему бронювання Turkish Airlines. При замовленні квитків Київ-Стамбул після 1 січня 2021 року вибрати стандартне місце коштує $9, місце в аварійному ряду — $29.

Як отримати місце безкоштовно?

Безкоштовно заздалегідь вибирати стандартне місце на міжнародних рейсах зможуть ті пасажири економ-класу, які мають статус Elit або Elit Plus в програмі лояльності Miles & Smiles.

Решта пасажирів зможуть вибрати місце без додаткової плати за 26 годин до вильоту або під час онлайн-реєстрації. Вибір будь-яких місць в бізнес-класі залишився безкоштовним.

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Автор: УНІАН