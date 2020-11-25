Відкритими для відвідувачів залишаються міські парки, зелені зони та храми.

У зв'язку з пандемією в Болгарії заборонили здійснювати туристичні поїздки по країні.

Як повідомляє посольство України в Болгарії в Facebook, уряд цієї країни вирішив посилити протиепідемічні заходи в період з 27 листопада по 21 грудня.

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Зокрема, передбачено заборону на організовані туристичні поїздки по країні та за кордон.

Примітно, що Болгарія - одна з небагатьох країн, відпочинок в яких вважається досить бюджетним і доступним українському туристу.

Також заборонено відвідування дитячих садків, центрів розвитку, які надають організовані групові послуги для дітей; проведення конгресів, семінарів, тренінгів й т.ін; скупчення людей під час нарад (зустрічей) понад 15 осіб; проведення групових культурно-розважальних заходів, за винятком відвідування театру, коли місця займають до 30% від загальної місткості з дотриманням дистанції та при наявності маски.

Крім того, заборонено проведення спортивних заходів, за винятком міжнародних змагань, які вже почалися. Всі спортивні заходи будуть проводитися без присутності вболівальників. Заборонено відвідування спортзалів і фітнес-центрів.

Передбачено закрити всі заклади громадського харчування. Дозволяється тільки доставка їжі додому і в офіс.

Заборонено відвідування гральних залів і казино, відвідування всіх магазинів великих шопінг-центрів.

У звичайному режимі з дотриманням антиепідеміологічних обмежень працюватимуть продуктові магазини, аптеки, оптики, Зоомагазини, банки, страхові компанії, постачальники платіжних послуг, офіси операторів зв'язку.

Міські парки, зелені зони та храми залишаються відкритими для відвідувачів.

США і заборона на туризм

25 листопада 2020 року Білий дім повідомив про те, що розглядає можливість скасування заборони на в'їзд для більшості іноземних громадян, які нещодавно побували в Бразилії, Великобританії, Ірландії та 26 країнах Шенгенської зони.

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Автор: Віталій Саєнко