У зв'язку з пандемією в Болгарії заборонили здійснювати туристичні поїздки по країні.
Як повідомляє посольство України в Болгарії в Facebook, уряд цієї країни вирішив посилити протиепідемічні заходи в період з 27 листопада по 21 грудня.
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Зокрема, передбачено заборону на організовані туристичні поїздки по країні та за кордон.
Примітно, що Болгарія - одна з небагатьох країн, відпочинок в яких вважається досить бюджетним і доступним українському туристу.
Також заборонено відвідування дитячих садків, центрів розвитку, які надають організовані групові послуги для дітей; проведення конгресів, семінарів, тренінгів й т.ін; скупчення людей під час нарад (зустрічей) понад 15 осіб; проведення групових культурно-розважальних заходів, за винятком відвідування театру, коли місця займають до 30% від загальної місткості з дотриманням дистанції та при наявності маски.
Крім того, заборонено проведення спортивних заходів, за винятком міжнародних змагань, які вже почалися. Всі спортивні заходи будуть проводитися без присутності вболівальників. Заборонено відвідування спортзалів і фітнес-центрів.
Передбачено закрити всі заклади громадського харчування. Дозволяється тільки доставка їжі додому і в офіс.
Заборонено відвідування гральних залів і казино, відвідування всіх магазинів великих шопінг-центрів.
У звичайному режимі з дотриманням антиепідеміологічних обмежень працюватимуть продуктові магазини, аптеки, оптики, Зоомагазини, банки, страхові компанії, постачальники платіжних послуг, офіси операторів зв'язку.
Міські парки, зелені зони та храми залишаються відкритими для відвідувачів.
США і заборона на туризм
25 листопада 2020 року Білий дім повідомив про те, що розглядає можливість скасування заборони на в'їзд для більшості іноземних громадян, які нещодавно побували в Бразилії, Великобританії, Ірландії та 26 країнах Шенгенської зони.
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