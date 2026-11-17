Правоохоронці оцінюють завдані збитки, розпочато розслідування.

У литовському Вільнюсі поліція розслідує обставини пошкодження золотої статуї Ісуса Христа, яку викрали з церкви "Святині Божого Милосердя". Як пише The Independent, у злочині підозрюють двох туристів, імовірно з Великої Британії.

За даними правоохоронців, викрадення сталося у середу з церкви, зведеної у XV столітті. На записах камер відеоспостереження видно, як золота фігура Ісуса Христа розбивається об бруківку на вулиці Старого міста Вільнюса.

"На відео один із чоловіків сміється, тримаючи статую перед своїм товаришем. Він хитається вулицею, а потім у фігури раптово відламуються руки. Влада поки не підтвердила громадянство підозрюваних. Однак на записі чути, як один із чоловіків із англійським акцентом вигукує: "Слухай… слухай… слав Господа!", поки інший знімає те, що відбувається, на телефон", - йдеться у статті.

Відео дня

Після цього, зазначає ЗМІ, обидва чоловіки втікли, залишивши розбиту статую на бруківці.

Священник церкви Еліяс Анатоліюс Маркаускас оприлюднив відео в інтернеті та звернувся до громадськості з проханням допомогти встановити особи чоловіків.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що в ніч із 11 на 12 листопада біля Вільнюської святині Божого Милосердя статую Христа зняли з хреста та розбили.

"Мені боляче, адже це не просто священний предмет. Це образ Того, кого ми любимо, кому молимося і кому довіряємо світ, Батьківщину, наших близьких і самих себе", – зазначив священник.

Він також додав, що щодня у святині віряни повторюють слова: "Ісусе, я довіряю Тобі!". За його словами, цього разу він промовляв їх із болем і просив Господа допомогти не піддатися ненависті.

"Я молився, щоб ті, хто зруйнував Його образ, усвідомили, що зробили, і пізнали Його любов, яка прощає", – написав Маркаускас.

У церкві "Святині Божого Милосердя" у Вільнюсі зберігається оригінал картини "Ісусе, довіряю Тобі", написаної Еугеніушем Казіміровським у 1934 році.

Рештки розбитої статуї поклали під місцем, де вона раніше висіла, та прикрасили квітами.

У поліції Вільнюса повідомили, що 11 листопада близько 21:00 на вулиці Домінікону невідома особа пошкодила золоту скульптуру Ісуса, яка висіла на дерев'яному хресті у внутрішньому дворі церкви.

Правоохоронці оцінюють завдані збитки. За цим фактом розпочали досудове розслідування за статтею 284 Кримінального кодексу Литви.

Йдеться, що 14 листопада поліція встановила особу одного з чоловіків, яких підозрюють у пошкодженні статуї.

"Чоловіка допитали, йому повідомили про підозру", – заявили правоохоронці.

Інші скандали з туристами

Нагадаємо, український самбіст та чемпіон світу з калістеніки Вадим Олійник потрапив у міжнародний скандал в Омані. Українець та його дівчина "осідлали" велику морську черепаху під час відпочинку - вони це зробити, коли тварина відкладала яйця. Під час своєї забавки пара також брала новонароджених черепашенят. Як повідомив італійський природоохоронний проєкт, туристи були разом із "волонтерами" сумнівної екофундації, яка нібито моніторить відкладання яєць морських черепах в Омані. Пару затримала місцева поліція.

Вас також можуть зацікавити новини: