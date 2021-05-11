Регулярне авіасполучення з Непалом призупинено до 14 травня.

Із Непалу не можуть вилетіти і повернутися додому 80 українських туристів.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, регулярне авіасполучення з Непалом призупинено до 14 травня.

"Українські авіаперевізники не мають ліцензій на здійснення польотів до Непалу через високогірну місцевість. Посольству та почесному консульству в Непалі доручено відстежувати можливу організацію спецрейсів інших країн", - повідомив речник.

"За інформацією Посольства України в Індії, наразі відомо про 80 українських туристів в Непалі. Більшість із них нині залишаються в горах. З усіма громадянами встановлено зв'язок безпосередньо або через представників туристичних компаній, які організовували відповідні тури. Створено окрему групу в соціальних мережах для оперативної комунікації", - заявив Ніколенко.

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Водночас, за даними МЗС, наразі звернень громадян щодо наявності проблем з житлом чи харчуванням до української дипломатичної установи не надходило.

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Автор: Віталій Саєнко