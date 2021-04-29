Йдеться про потяги №242/241 Одеса - Дніпро - Одеса та №251/252 Харків - Миколаїв - Харків.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ), враховуючи великий попит на пасажирські перевезення в передсвяткові дні, додає на травневі свята два рейси на популярний напрямок між Харковом й Одесою, повідомила прес-служба УЗ.

Читайте такожВ українців найпопулярнішим напрямком для відпочинку на травневі стала ТуреччинаЗокрема, маршрут потяга №242/241 Одеса - Дніпро - Одеса буде продовжений до Харкова.

«З Одеси він відправлятиметься 29 квітня і 3 травня, а з Харкова – 30 квітня, 4 травня», - сказано в повідомленні.

Також маршрут потяга №251/252 Харків - Миколаїв - Харків буде продовжений до Одеси.

«З Харкова він відправлятиметься 29 квітня і 9 травня, а з Одеси – 30 квітня і 10 травня», - повідомила прес-служба компанії.

Таким чином, загальна кількість додаткових рейсів на свята дорівнюватиме 28, а очікувана кількість пасажирів - понад 325 тис.

Додаткові рейси на травневі свята: що відомо

Раніше 29 квітня УЗ повідомила, що швидкісний поїзд "Інтерсіті" ("Бойківський Експрес") №745/746 Київ - Славське (Львівська область) виконає свої перші рейси після перейменування 1 і 4 травня.

Також з травня "Укрзалізниця" відновлює курсування низки поїздів, зокрема компанія відновлює сполучення Харкова з Дніпром, Рівненської області та Волині з Херсоном і Миколаєвом, і Маріуполя з Одесою.

Також "Укрзалізниця" на травневі свята призначить додаткові рейси 5 поїздів: №29/30 Київ - Ужгород, №251/252 Харків - Миколаїв, №774/773 Київ - Шостка, №781/782 Черкаси - Київ та №137/138 Хмельницький - Лисичанськ.

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Автор: Павло Степанець