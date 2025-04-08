Через їхні дії дешевші квитки на найпопулярнішу пам'ятку країни стали практично недоступними.

Туристи все частіше скаржаться, що необхідність "полювати" за квитками на популярні локації, бронюючи їх надто заздалегідь, вбиває всю магію пригоди. Іноді підвищений попит створюється надмірними потоками охочих їх відвідати, а часом він штучно стимулюється спекулянтами.

Як пише Reuters, днями Антимонопольний орган Італії (AGCM) оштрафував компанію з продажу квитків і шість туроператорів майже на 20 мільйонів євро за практику накопичення квитків, що обмежує доступ до знаменитого Римського Колізею.

Орган AGCM заявив у понеділок, 7 квітня 2025 року, що під штрафні санкції, зокрема, потрапила компанія CoopCulture, яка керувала офіційними продажами квитків до Колізею з 1997 по 2024 рік. Тепер їй доведеться заплатити 7 мільйонів євро за нездатність запобігти автоматичному накопиченню квитків і за резервування великої частки квитків для власних екскурсійних пакетів.

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Як заявили в антимонопольному відомстві, така поведінка компанії призвела до "суттєвої та тривалої недоступності" квитків за стандартною ціною на найпопулярнішу туристичну визначну пам'ятку Італії, змушуючи споживачів купувати дорожчі квитки в комплекті з додатковими послугами.

Також шрафи отримали шість туроператорів – Tiqets International B.V., GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited і Musement S.p.A. – за використання програмних роботів (ботів) для купівлі квитків оптом, що сприяло їхньому швидкому зникненню з вебсайту CoopCulture. Потім оператори перепродували ці квитки в комплекті з такими послугами, як екскурсії або пріоритетний доступ, часто за значно вищими цінами, повідомив регулятор.

Розслідування почалося в липні 2023 року після численних скарг на те, що споживачам практично неможливо купити квитки в Колізей за офіційними цінами онлайн.

Як повідомляв УНІАН, цього року Рим відзначає важливе релігійне свято "Ювілей 2025", через яке в найбільш переповненому місті Європи очікують ще більшого прибуття туристів, ніж зазвичай. А це означає, що потрапити на деякі популярні туристичні локації буде ще складніше – квитки доведеться бронювати дуже заздалегідь, також не уникнути черг.

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