Туристи все частіше скаржаться, що необхідність "полювати" за квитками на популярні локації, бронюючи їх надто заздалегідь, вбиває всю магію пригоди. Іноді підвищений попит створюється надмірними потоками охочих їх відвідати, а часом він штучно стимулюється спекулянтами.
Як пише Reuters, днями Антимонопольний орган Італії (AGCM) оштрафував компанію з продажу квитків і шість туроператорів майже на 20 мільйонів євро за практику накопичення квитків, що обмежує доступ до знаменитого Римського Колізею.
Орган AGCM заявив у понеділок, 7 квітня 2025 року, що під штрафні санкції, зокрема, потрапила компанія CoopCulture, яка керувала офіційними продажами квитків до Колізею з 1997 по 2024 рік. Тепер їй доведеться заплатити 7 мільйонів євро за нездатність запобігти автоматичному накопиченню квитків і за резервування великої частки квитків для власних екскурсійних пакетів.
Як заявили в антимонопольному відомстві, така поведінка компанії призвела до "суттєвої та тривалої недоступності" квитків за стандартною ціною на найпопулярнішу туристичну визначну пам'ятку Італії, змушуючи споживачів купувати дорожчі квитки в комплекті з додатковими послугами.
Також шрафи отримали шість туроператорів – Tiqets International B.V., GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited і Musement S.p.A. – за використання програмних роботів (ботів) для купівлі квитків оптом, що сприяло їхньому швидкому зникненню з вебсайту CoopCulture. Потім оператори перепродували ці квитки в комплекті з такими послугами, як екскурсії або пріоритетний доступ, часто за значно вищими цінами, повідомив регулятор.
Розслідування почалося в липні 2023 року після численних скарг на те, що споживачам практично неможливо купити квитки в Колізей за офіційними цінами онлайн.
Як повідомляв УНІАН, цього року Рим відзначає важливе релігійне свято "Ювілей 2025", через яке в найбільш переповненому місті Європи очікують ще більшого прибуття туристів, ніж зазвичай. А це означає, що потрапити на деякі популярні туристичні локації буде ще складніше – квитки доведеться бронювати дуже заздалегідь, також не уникнути черг.
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