За словами Криклія, залізниця напрацювала механізм зменшення вартості для користувача.

В Україні квитки на потяги подорожчають на 18%. Поетапне підвищення відбуватиметься щомісяця на 2%, починаючи з березня.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".

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Він очікує, що попит на поїзди не повинен знизитися, тому що залізниця напрацювала механізм того, як можна зменшити вартість для користувача.

"В авіації ми звикли, якщо ми купуємо квиток, не в останній день, а передостанній із запасом часу, то ціна істотно відрізняється. Те ж саме пропонує "Укрзалізниця", - розповів він.

Криклій зазначив, що так українці зможуть отримати знижку до 40%.

Заплановані інвестиції

2 жовтня 2020 року "Укрзалізниця" оновила вагони СВ на власних потужностях в депо станції Каховка. Капітально-відновлювальний ремонт (КВР) одного вагона обійшовся "Укрзалізниці" в 11,5 млн грн.

"Укрзалізниця" у 2021 році планує інвестувати в інфраструктуру, локомотиви, вантажні вагони та пасажирські перевезення понад 26 млрд грн. Близько 7 млрд грн будуть спрямовані на оновлення парку вантажних вагонів, 4,1 млрд грн – на локомотивне господарство, 9,4 млрд грн - на оновлення залізничної інфраструктури та 2 млрд грн - на пасажирські перевезення.

За словами глави "Укрзалізниці" Володимира Жмака, в компанії прострочений капітальний ремонт близько 40% локомотивного складу і спостерігається плачевний стан контактного проводу.

Також у 2021 році «Укрзалізниця» планує розпочати процедуру закупівлі 50 нових двосистемних електровозів.

Також компанія планує придбати наступного року за рахунок коштів держбюджету 100 пасажирських вагонів на суму понад 2,7 млрд грн.

20 листопада 2020 року стало відомо про те, що "Укрзалізниця" оновить 50 пасажирських вагонів за 450 мільйонів гривень.

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Автор: УНІАН