Зміни торкнуться пасажирів таких популярних лоукостерів, як Ryanair та Wizz Air.

Європейський союз планує змінити правила провезення ручної поклажі на всіх авіарейсах, включно з тими, що літають за його межі.

Як пише Daily Mirror, наразі різні авіакомпанії мають свої власні вимоги до розмірів і вартості ручної поклажі, яку можна взяти на борт літака, – насамперед ідеться про бюджетних перевізників easyJet, Ryanair і Wizz Air.

Нове правило ЄС має встановити єдиний розмір сумки, яку пасажирам буде дозволено брати на рейси.

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Також це правило передбачатиме, що провезення ручної поклажі буде безкоштовним, а авіакомпанія не зможе стягувати з мандрівників додаткову плату за це.

Зазначається, що нововведення має покласти край плутанині, коли люди подорожують рейсами різних авіакомпанії, і їхній багаж може відповідати вимогам однієї з них, але бути завеликим або надто важким для іншої – тоді в аеропорту на них чекають неприємні "сюрпризи" у вигляді вимоги доплачувати за ручну поклажу.

Водночас міністри транспорту ЄС минулого тижня запропонували стандартизувати розміри безоплатного багажу, що провозиться під сидіннями на авіалініях ЄС. Якщо Європейський парламент підтримає цю пропозицію, пасажирам буде гарантовано одну безкоштовну особисту річ розміром до 40x30x15 см (включно з колесами і ручками) – або яка зможе поміститися під сидінням літака.

При цьому нове правило поширюватиметься на сумки під сидінням, але поки що не згадує валізи, які кладуть у верхні багажні відсіки в салонах літаків.

Наразі Ryanair дозволяє безоплатно провозити ручну поклажу розміром 40x20x25 см, Wizz Air – 40х30х20 см і не важче за 10 кг, а easyJet – 45x36x20 см, усі включно з колесами і ручками.

Як повідомляв УНІАН, раніше популярна TikTok-блогерка закликала туристів забути про один тип ручної поклажі, якщо не хочеться проблем з Ryanair і Wizz Air.

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