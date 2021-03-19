Нідерланди спростили вимоги щодо тестів до авіапасажирів з України.

Уряд Нідерландів змінив вимоги щодо тестування на коронавірус для авіапасажирів з України.

Про це повідомляє avianews.com.

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За даними видання, тепер мандрівники можуть здати тільки один аналіз, а не два, при виконанні ряду умов:

Якщо людина слідує з пересадкою в аеропорту Амстердама, вона може здати один ПЛР-тест. З моменту здачі аналізу до моменту прибуття в Нідерланди має пройти не більше 72 годин.

Пасажири, у яких Нідерланди є кінцевою точкою маршруту, тепер мають дві опції. Вони можуть здати тільки один ПЛР-тест, якщо з моменту здачі зразка до моменту посадки в літак в Нідерланди пройшло не більше 24 годин.

Друга опція дозволяє здати ПЛР-тест за 72 години до прибуття в Нідерланди. Однак в цьому випадку необхідно також здати експрес-тест не більше ніж за 24 години до посадки в літак.

Як повідомляється, у всіх випадках пасажира пустять на рейс тільки при негативному результаті тесту.

На кого поширюються нові вимоги

Вимоги щодо тестування поширюється на людей 13 років і старше.

Діти до 12 років включно звільнені від процедури здачі аналізів.

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Автор: Катерина Лиманська