COVID-сертифікати ЄС підтверджуватимуть вакцинацію від коронавірусу, наявність імунітету або ж негативний тест.

Європейський парламент ухвалив свою переговорну позицію щодо COVID-сертифікатів, які підтверджуватимуть вакцинацію, імунітет або ж негативний тест на коронавірус.

Як повідомляє Deutsche Welle, за ухвалення проголосували 540 євродепутатів, 119 були проти, ще 31 - утримався.

За додатковий документ, який поширює дію сертифікатів на громадян третіх країн, які мешкають у ЄС, проголосували 540 європарламентарів, 80 - висловилися проти, ще 70 - утрималися.

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Рада ЄС ухвалила свою переговорну позицію 14 квітня. Тепер їй разом з Європарламентом треба узгодити компромісний текст регламентів, які запровадять COVID-сертифікати. Планується, що сертифікати можна буде отримувати з червня.

Єврокомісія пропонувала назвати ці документи "цифровим зеленим сертифікатом". Натомість Європарламент хоче перейменувати їх на "сертифікат ЄС щодо COVID-19", який може бути як у цифровому, так і в паперовому форматі. Він, як і пропонувала Єврокомісія, міститиме одразу три види сертифікатів: щеплення, негативного тесту або ж підтвердження, що людина хворіла на COVID-19 і одужала.

У Європарламенті наголосили, що COVID-сертифікат не буде діяти як документ, необхідний для подорожей, і також не стане умовою для вільного пересування у ЄС.

"Щодо тих, хто має COVID-сертифікат, не повинні застосовуватися додаткові обмеження на подорожі, такі як карантин, самоізоляція чи тестування", - додали в прес-службі Європарламенту.

Паспорти вакцинації: що відомо

Європейська комісія 17 березня представила проект цифрового "зеленого сертифіката", який сприятиме безпечному вільному пересуванню громадян Європейського Союзу на території ЄС.

Цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу планують ввести в Євросоюзі до червня цього року.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я досі виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко