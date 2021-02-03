За 10 місяців роботи в умовах впливу COVID-19 авіакомпанія розглянула понад 101 тис. звернень пасажирів.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) відзвітувала про кількість оброблених звернень пасажирів і суму повернутих коштів у зв'язку зі скасуванням десятків рейсів через вплив COVID-19.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що з початком пандемії авіакомпанії доводиться працювати в умовах обмеженого людського ресурсу, оскільки Covid-19 зупинив авіаційну галузь і знизив рівень перевезень до 15% від обсягу за минулий рік, що призвело до вимушеної необхідності скорочення штату співробітників авіакомпанії.

Читайте такожЗа підсумками коронавірусного року Ryanair втратив близько мільярда євроТакож прес-служба повідомила, що в період з квітня 2020 по січень 2021 авіакомпанія МАУ повернула пасажирам понад 26,5 млн дол.

«Лише за грудень 2020 року та січень 2021 року було оформлено повернень на суму понад 4,5 млн дол. За 10 місяців своєї діяльності в умовах впливу COVID-19 авіакомпанія розглянула понад 101 тис. звернень пасажирів», - йдеться в повідомленні.

У МАУ стверджують, що готові до відкритого діалогу з пасажирами й сподівається на розуміння.

«Зі свого боку співробітники всіх комунікаційних підрозділів роблять усе можливе для скорочення часу обробки всіх запитів», - повідомляє компанія.

Як МАУ працює в умовах пандемії коронавірусу

У грудні 2020 року авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» закликала президента України Володимира Зеленського доручити уряду розробити програму дій з надання компанії поворотної фінансової допомоги (позики або стабілізаційного кредиту) з метою виплати заробітної плати співробітникам.

У січні 2021 року МАУ заявила про готовність перевозити вакцини від COVID-19. Зокрема, компанія підготувала літаки для таких рейсів.

Також у січні авіакомпанія звернулася до Міністерства охорони здоров'я з пропозицією переглянути та затвердити нові правила в'їзду в Україну вакцинованих осіб при наявності фізичного або електронного сертифіката про щеплення від COVID-19.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

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Автор: Павло Степанець