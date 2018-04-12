Ріки та гори Івано-Франківщини (фотопідбірка)

15:51, 12 квітня 2018
Фотозвіти
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Лісом покрита тільки нижня частина Говерли
Лісом покрита тільки нижня частина Говерли /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Підйом на Говерлу
Підйом на Говерлу /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Види з вершини Говерли
Види з вершини Говерли /  © Марина Григоренко
Види з вершини Говерли
Види з вершини Говерли /  © Марина Григоренко
Види з вершини Говерли
Види з вершини Говерли /  © Марина Григоренко
Види з вершини Говерли
Види з вершини Говерли /  © Марина Григоренко
Види з вершини Говерли
Види з вершини Говерли /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко

Яремче - порівняно велике з невеликих гірських містечок Івано-Франківщини і, відповідно, досить розвинене з точки зору туристичної інфраструктури. А ще тут неймовірні види, річка Прут у всій красі та, звичайно ж, водоспад Пробій.

© Марина Григоренко
Центр Яремче
Центр Яремче /  © Марина Григоренко
Центр Яремче
Центр Яремче /  © Марина Григоренко
Центр Яремче
Центр Яремче /  © Марина Григоренко
Центр Яремче
Центр Яремче /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Річка Прут в Яремче
Річка Прут в Яремче /  © Марина Григоренко
Річка Прут в Яремче
Річка Прут в Яремче /  © Марина Григоренко
Річка Прут в Яремче
Річка Прут в Яремче /  © Марина Григоренко
Річка Прут в Яремче
Річка Прут в Яремче /  © Марина Григоренко
Водоспад Пробій в Яремче
Водоспад Пробій в Яремче /  © Марина Григоренко
Водоспад Пробій в Яремче
Водоспад Пробій в Яремче /  © Марина Григоренко
Водоспад Пробій в Яремче
Водоспад Пробій в Яремче /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Олені в вольєрному господарстві Яремче
Олені в вольєрному господарстві Яремче /  © Марина Григоренко
Олені в вольєрному господарстві Яремче
Олені в вольєрному господарстві Яремче /  © Марина Григоренко
Дикі кабани в вольєрному господарстві Яремче
Дикі кабани в вольєрному господарстві Яремче /  © Марина Григоренко
Дикі кабани в вольєрному господарстві Яремче
Дикі кабани в вольєрному господарстві Яремче /  © Марина Григоренко
Ресторан-музей ''Гуцульщина'' в Яремче
Ресторан-музей "Гуцульщина" в Яремче /  © Марина Григоренко

Селище Ворохта розташоване на річці Прут, біля північних схилів Карпат. Якщо піднятися на вершини пагорбів, якими з усіх боків оточена Ворохта, можна помилуватися приголомшливої краси видами гір. Тут же триває Карпатський національний природний парк.

Ворохта впритул прилягає до Карпатського національного природного парку
Ворохта впритул прилягає до Карпатського національного природного парку /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
У Ворохті кілька дерев'яних церков
У Ворохті кілька дерев'яних церков /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Ворохта на річці Прут
Ворохта на річці Прут /  © Марина Григоренко
Ворохта на річці Прут
Ворохта на річці Прут /  © Марина Григоренко
Ворохта на річці Прут
Ворохта на річці Прут /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
З численних пагорбів навколо Ворохти відкриваються неймовірні види
З численних пагорбів навколо Ворохти відкриваються неймовірні види /  © Марина Григоренко
З численних пагорбів навколо Ворохти відкриваються неймовірні види
З численних пагорбів навколо Ворохти відкриваються неймовірні види /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
З численних пагорбів навколо Ворохти відкриваються неймовірні види
З численних пагорбів навколо Ворохти відкриваються неймовірні види /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
З численних пагорбів навколо Ворохти відкриваються неймовірні види
З численних пагорбів навколо Ворохти відкриваються неймовірні види /  © Марина Григоренко
З численних пагорбів навколо Ворохти відкриваються неймовірні види
З численних пагорбів навколо Ворохти відкриваються неймовірні види /  © Марина Григоренко
З численних пагорбів навколо Ворохти відкриваються неймовірні види
З численних пагорбів навколо Ворохти відкриваються неймовірні види /  © Марина Григоренко
З численних пагорбів навколо Ворохти відкриваються неймовірні види
З численних пагорбів навколо Ворохти відкриваються неймовірні види /  © Марина Григоренко
З численних пагорбів навколо Ворохти відкриваються неймовірні види
З численних пагорбів навколо Ворохти відкриваються неймовірні види /  © Марина Григоренко

Ворохта знаменита своїми віадуками. Всього їх два - один невеликий, ближче до спортивної бази «Авангард», а другий великий - той самий, через річку Прут. Останній був побудований наприкінці 19 століття, за часів Австро-Угорської імперії, і вважається одним з найстаріших і найдовших кам'яних арочних мостів. Види як на віадук, так і з віадука - неймовірні.

Знаменитий віадук Ворохти
Знаменитий віадук Ворохти /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Коли поїзд їде по новому мосту - здається, що він їде по віадук
Коли поїзд їде по новому мосту - здається, що він їде по віадук /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Вид на гори з віадука в Ворохті
Вид на гори з віадука в Ворохті /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Рух поїздів перенесли на новий міст, щоб віадук не руйнувався
Рух поїздів перенесли на новий міст, щоб віадук не руйнувався /  © Марина Григоренко
Другий віадук Ворохти біля бази ''Авангард''
Другий віадук Ворохти біля бази "Авангард" /  © Марина Григоренко
Другий віадук Ворохти - досі діє
Другий віадук Ворохти - досі діє /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко

Верховина вважається одним з найвищих гірських населених пунктів України (саме з цим і пов'язана її нинішня назва). Найбільш високогірний путівець Верховини розташований на високому перевалі на висоті в 1250 м.

Про те, де краще відпочивати на Івано-Франківщині, детальніше читайте в матеріалі УНІАН.Туризм. 

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Теги: #Україна#Карпати#Івано-Франківськ#туризм#відпочинок#Яремче#Говерла#Верховина#Ворохта