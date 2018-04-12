Ріки та гори Івано-Франківщини (фотопідбірка)

Дивіться підбірку фото мальовничих пейзажів карпатських гірських містечок Яремче, Ворохта та Верховина.

Велика частина Івано-Франківської області лежить на території українських Карпат, а тому може порадувати туристів неймовірними гірськими та річковими пейзажами. Тут же, на кордоні Івано-Франківської і Закарпатської областей, розташована і найвища вершина України - Говерла (2061 м).

Яремче - порівняно велике з невеликих гірських містечок Івано-Франківщини і, відповідно, досить розвинене з точки зору туристичної інфраструктури. А ще тут неймовірні види, річка Прут у всій красі та, звичайно ж, водоспад Пробій.

Селище Ворохта розташоване на річці Прут, біля північних схилів Карпат. Якщо піднятися на вершини пагорбів, якими з усіх боків оточена Ворохта, можна помилуватися приголомшливої краси видами гір. Тут же триває Карпатський національний природний парк.

Ворохта знаменита своїми віадуками. Всього їх два - один невеликий, ближче до спортивної бази «Авангард», а другий великий - той самий, через річку Прут. Останній був побудований наприкінці 19 століття, за часів Австро-Угорської імперії, і вважається одним з найстаріших і найдовших кам'яних арочних мостів. Види як на віадук, так і з віадука - неймовірні.

Верховина вважається одним з найвищих гірських населених пунктів України (саме з цим і пов'язана її нинішня назва). Найбільш високогірний путівець Верховини розташований на високому перевалі на висоті в 1250 м.

Про те, де краще відпочивати на Івано-Франківщині, детальніше читайте в матеріалі УНІАН.Туризм.