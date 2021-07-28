На його дні - ціле місто з покинутими квартирами і бібліотеками, ігровими кімнатами з настільним футболом, велосипедами і стінами, розписаними графіті.

У Дубаї сьогодні відкрили найглибший у світі басейн для дайвінгу Deep Dive Dubai. Басейн, глибиною понад 60 м, заповнений 14 млн літрів води.

На його дні - ціле місто з покинутими квартирами і бібліотеками, ігровими кімнатами з настільним футболом, велосипедами і стінами, розписаними графіті.

Басейн пропонує курси фрідайвінгу та підводного плавання відвідувачам усіх рівнів підготовки.

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Центр Deep Dive Dubai виконаний у формі гігантської устриці. Прісна вода в басейні пропускається кожні шість годин через кремнієві вулканічні породи, обробку ультрафіолетом і систему фільтрів, розроблену НАСА. Температура води підтримується на рівні 30 градусів за Цельсієм, передає russianemirates.com.

Центр Deep Dive Dubai відкритий з середи по суботу, з полудня до 20:00.

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Автор: Ірина Погоріла