ТОП-5 українських ратуш, які варто побачити кожному (відео)
Якщо ви не знаєте, куди поїхати у найближчі вихідні, пропонуємо ТОП-5 українських ратуш, які варто побачити кожному.
Чернівецька ратуша
Чернівецька ратуша — одна з найкрасивіших ратуш Західної України. Щодня опівдні на балконі будівлі сурмач грає мелодію відомої пісні «Марічка».
Мукачівська ратуша
На ратуші міста Мукачево знаходиться годинник-куранти, встановлений у 1904 році. Він неодноразово входив до п’ятірки найкращих баштових годинників у Європі.
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Івано-Франківська ратуша
До наших часів дійшла уже перебудована ратуша Франківська, автентична не збереглася. Перша ратуша мала 9 поверхів та використовувалася як зала суду.
Ратуша в Дрогобичі
Дрогобицька ратуша у стилі класицизм з елементами еклектики була збудована у XIX столітті, тоді вона була дерев’яна. Однак з часом вона стала розвалюватися, і її вирішили перебудувати у 20-х роках ХХ століття. Частину старої ратуші розібрали та додали третій поверх.
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Бучацька ратуша
Це – творіння двох талановитих майстрів: поляка Бернарда Меретина та німця Іоганна Георга Пінзеля. у 1920-х роках деякий час у будівлі жили люди та знаходилися крамниці.