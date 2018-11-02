ТОП-5 українських ратуш, які варто побачити кожному (відео)

Поспішайте, поки погода дозволяє подорожувати.

Якщо ви не знаєте, куди поїхати у найближчі вихідні, пропонуємо ТОП-5 українських ратуш, які варто побачити кожному.

Чернівецька ратуша

Чернівецька ратуша — одна з найкрасивіших ратуш Західної України. Щодня опівдні на балконі будівлі сурмач грає мелодію відомої пісні «Марічка».

Мукачівська ратуша

На ратуші міста Мукачево знаходиться годинник-куранти, встановлений у 1904 році. Він неодноразово входив до п’ятірки найкращих баштових годинників у Європі.

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Івано-Франківська ратуша

До наших часів дійшла уже перебудована ратуша Франківська, автентична не збереглася. Перша ратуша мала 9 поверхів та використовувалася як зала суду.

Ратуша в Дрогобичі

Дрогобицька ратуша у стилі класицизм з елементами еклектики була збудована у XIX столітті, тоді вона була дерев’яна. Однак з часом вона стала розвалюватися, і її вирішили перебудувати у 20-х роках ХХ століття. Частину старої ратуші розібрали та додали третій поверх.

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Бучацька ратуша

Це – творіння двох талановитих майстрів: поляка Бернарда Меретина та німця Іоганна Георга Пінзеля. у 1920-х роках деякий час у будівлі жили люди та знаходилися крамниці.