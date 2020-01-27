Закарпаття без снігу. Чи можна в Україні знайти активний зимовий відпочинок

Для Карпат сніг – на вагу золота, в прямому сенсі цього слова. Якщо є сніг, будуть туристи, буде прокат, проданий глінтвейн, заповнені ресторани, турбази, бані-сауни… Одним словом, буде сільським і практично безробітним регіонам заробіток.

На жаль, цьогорічна зима не вдалася. Тому власники садиб у розпачі. Адже високий (і найвигідніший) новорічно-різдвяний сезон - позаду, до весни лишилося всього нічого, а мова не йде не тільки про те, щоб «вийти в плюси», а й про те, щоб хоча б перекрити затрати на утримання закладів.

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«Ми здаємо у власному будинку цілий поверх - три кімнати, санвузол. Тут можуть розташуватися вісім осіб. Зазвичай, за добу з людини за проживання беремо 200 гривень, тобто, коли все заповнено, то за день – 1600 грн, за 10 днів 16 тисяч. З цього чимала сума йде на обігрів та продукти (я готую і харчую туристів), але й нам залишається. Та якщо минулого року практично з грудня й до середини березня мала гостей (хай і не по вісім щодня, але були), то цьогоріч практично кожна друга родина скасувала бронювання. Порахувати дні, коли будинок був заповнений, можна на пальцях… Навіть на обігрів не вистачає…», - розповіла УНІАН власниця садиби в Пилипці Ольга.

Її родина, як і майже половина сімей Пилипця чи Подобовця Воловецького району Закарпаття, в буквальному сенсі живуть з того, що вдається заробити за зиму, завдяки розташованим поруч гірськолижним витягам. Сніжна зима приносить таким родинам, як в Ольги, заробіток від 70 тисяч і вище. А якщо садиба більша, то, відповідно, й заробітки значніші.

Але цьогорічна зима – суцільне розчарування. Снігу нема практично ніде. Навіть на горі Драгобрат, розташованій в унікальній кліматичній зоні. Лижники пригадують, що на Драгобраті натуральний сніг лежав навіть у такі безсніжні зими, коли його майже не було у Татрах і Альпах. Але зараз ті кілька сантиметрів снігу, які випали на Драгобраті, здуло вітрами. Поодинокі лижники катаються поміж купками трави й острівками снігу. «Тут не покатаєшся, снігу мало. Їздимо в Буковель на вечірні катання», - розповіла в одній з соцмереж туристка з Драгобрату пані Ірина.

Трохи снігу ніби видніється на Пилипці. Цей гірськолижний курорт дуже популярний тим, що й гори високі, з довгими трасами, і розташування зручне, тому доїзд, на відміну від того ж Драгобрату, реальний (і на авто, і потягом до Воловця). Проте зі снігом і тут сумно. На вебкамерах він ніби і є, але нехай це нікого не обманює.

Туристи безпосередньо з місця розповідають у соцмережах, що шар снігу тут насправді тонкий (і таке ж спостерігається по багатьох інших гірськолижних зонах), тому в прокатах спорядження не видають, щоб не зіпсувати. «Прокат біля самої станції працює, але поки снігу недостатньо – лижі не видають. Лише санки, палки для ходьби і таке інше», – пише один із відвідувачів гірськолижного курорту.

До речі, на сайті snig.info уже оприлюднене оголошення, яке красномовно говорить про зірваний сезон: «У зв'язку з погодними умовами, скіпаси ТК «Драгобрат» сезону 19/20 продовжені на наступний сезон 20/21»…

Зірваний сезон

Турсезон зими 2019/2020 насправді повністю «в прольоті». Президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор каже, що, за даними «Букінгу» та інших реєстраційних сайтів, високий сезон на Закарпатті був заповнений заледве на третину: «Це приблизні підрахунки, але вже зараз вони дозволяють говорити про те, що на новий рік «круті» закарпатські заклади були заповнені відсотків на 30. У порівнянні з минулим роком спад - відсотків на 60-70».

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Відомий туризмознавець називає три глобальні і три регіональні причини такої ситуації.

«Якщо говорити про глобальні, то перша й найсуттєвіша – безвіз. Тобто, українці справді почали користуватися безвізом, вони масово виїжджають за кордон, адже часто сервіс і ціни в Європі більш прийнятні, ніж в Україні. Друга причина – прихід в Україну лоукостів: якщо планувати відпочинок заздалегідь, то полетіти в Австрію чи Італію покататися на лижах можна за кілька десятків євро, і це буде не дорожче, ніж дістатися з Києва на Драгобрат. А якщо в комплексі рахувати відпочинок, приміром, на Буковелі, то нема чого порівнювати – Європа дешевша. Третя причина – здешевлення євро до гривні: завдяки зміцненню української валюти, ціни за кордоном не так кусаються, як раніше», - розповідає Шандор.

Що ж до локальних проблем, то вони теж вагомі. «Перша в цьому контексті – кліматичні зміни в Карпатах, вони призводять до того, що зими стають теплішими, малосніжними, і прогнози на найближче майбутнє невтішні, – розповідає туризмознавець. – До речі, в Альпах і Татрах теж проблеми зі снігом, але там є снігові машини, і це певною мірою рятує ситуацію. На жаль, на Закарпатті подібного обладнання мало, багато власників турбаз, витягів навіть не подумали взяти машини і підсніжити схили, хоча це би суттєво врятувало ситуацію! Ба більше, снігові пушки - вимога часу, бо навіть коли є сніг, то його треба підсипати, засипати бруд тощо».

Друга локальна причина спаду туристичного потоку взимку в Карпати – відсутність пропозицій на ринку. «На жаль, з року в рік практично нічого не міняється на закарпатському ринку, у переважній більшості все одне й те ж саме. Хоча б раз на п’ять років треба щось змінювати, та де там! У нас люди в туристичному бізнесі думають, що туристи все одно приїдуть, бо нема куди їм подітися, то навіщо щось вигадувати, створювати, будувати, продумувати сервіс…. Насправді, є куди подітися, і ринок це показує», - говорить Шандор.

Третя причина, яка заважає розвитку внутрішнього туризму, – постійне втручання держорганів у приватний бізнес. «На жаль, ми спостерігаємо викидання державних коштів на непотрібні речі замість тих, які би справді привели туриста. Або ж замість того, щоб сприяти розбудові інфраструктури, доріг, думають над тим, як за півтора кілометра від курортної зони побудувати сміттєпереробний завод…», - бідкається експерт.

Куди ще можна і варто поїхати кататися

Втім, спеціалісти радять туристам трошки зачекати: сніг у Карпати ще може прийти. Таке нерідко бувало, що сніг з’являвся в лютому, а кататися можна було мало не до квітня. Тому варто слідкувати за прогнозами погоди й відеокамерами, встановленими мало не на кожному гірськолижному витягу.

Якщо говоримо про Закарпаття, то сьогодні трохи снігу є в с. Поляна на Свалявщині, але витяги тут невисокі (найвищий 600 метрів), сніг – «настріляний» пушками. І якщо на лижах для дорослих тут не особливо багато простору покататися, то для малечі – зимовий рай. Тим більше, тут відкрили тюбінг-парк.

Катаються наразі на горі Красія у Великоберезнянському районі Закарпаття, і сюди справді варто приїхати: основна траса гірськолижного курорту завдовжки в 3,5 км є найдовшою в Україні.

Є сніг у Славському та на Буковелі. В останньому випадку можете взагалі не сумніватися – пушки тут працюють справно, кататися можна, але й платити доведеться чимало…

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А ось якщо лижі – улюблений вид відпочинку, а ціни в Україні таки кусючі, туроператори рекомендують їхати за кордон. Керівник ужгородської турагенції Олександр Доктор розповідає, що серед клієнтів його фірми Буковель має попит, але останнім часом спостерігається переорієнтація на Європу. «Польське Закопане, Італія, Словаччина, Австрія – ось приблизний рейтинг запиту туристів, - розповідає Доктор. – Сніг в Італії, Австрії лежить із кінця листопада, особливо на льодовиках. Загалом скажу, що Польща за проживанням дуже дешева (Закопане). Недороге і харчування, і спорядження. Певна річ, усе залежить від курорту і витягу, але, приміром, житло за 8 євро на добу з людини тут знайти цілком реально. Наші туристи часто кажуть, що приємно здивовані цінами в цій країні. Для тих, хто полюбляє серйозний лижний відпочинок, приміром, любить їздити десятки кілометрів, не знімаючи лиж, Італія - поза конкуренцією».

Доктор називає й ціни в Європі: наприклад, на Старий новий рік тиждень проживання у Франції починався від 51 євро за людину (апартаменти), в Італії – в межах 90 євро, тиждень в Австрії для одного туриста коштував від 120 євро. В лютому ціни можуть дещо підвищитися. Але все одно європейські курорти, з точки зору інфраструктури і якості та сервісу в закладах харчування і проживання, а також за вартістю супутніх послуг, значно нижчі, ніж, приміром, у нас на Франківщині.

Чи можна виправити ситуацію?

Федір Шандор прогнозує, що за підсумками цієї зими можна очікувати на масове закриття готелів, невеличких турбаз, закладів громадського харчування тощо: «Але це не є погано! Це добре, бо ринок розставить усі крапки над «і», відрегулює все, і випадкові в туризмі підприємці чи державні регулятори відсіються».

Крім того, за його словами, власники турбізнесу будуть вимушені аналізувати ринок, вивчати попит і пропозицію і думати, як конкурувати в нинішніх умовах із Європою. Туристи вже підказують – ось один із коментарів користувача під ніком Demedrol на одному з драгобратівських форумів: «Якби ж таких безсніжних зим було п’ять років підряд! Тоді б власники витягів зайнялись не «оновленням цін на сезон», а складанням кошторису на придбання та введення в експлуатацію снігових пушок».

«Цікаво, набудували кучу готелів. Чому не можна всім скинутись на снігові пушки? Сезон можна розтягнути на чотири місяці. Це ж їх заробіток!», - додає ще один дописувач.

Так і є. Якщо снігу немає, треба його створити і заробляти. Втім, це перспектива вже точно не цьогорічна.

Наталія Петерварі