В пошуках романтичних вражень: куди податися 14 лютого

Місто яскравих будиночків Вроцлав (Польща)

Чому Вроцлав: Відчутною перевагою одного з найбільших та найстаріших польських міст є його відносна доступність для українського туриста – дістатися туди доволі дешево та швидко, особливо зі Львова, та й ціни доволі приємні. Тут можна поринути в таку типову для невеличких західноєвропейських міст атмосферу яскравих «пряникових будиночків».

Є тут що подивитися і з архітектури – Вроцлавський собор, Ратуша, острів Тумський, відомий також як Соборний острів. Окремо слід виділити будівлю Національного музею у Вроцлаві, повністю оповиту плющем. При цьому, прогулюючись містом, можна влаштувати собі невеличкий романтичний квест, постійно знаходячи щось цікаве. Особливою фішкою тут є маленькі фігурки гномів, які можна побачити по всьому місту. А ще Вроцлав стоїть на річці Одер, через яку перекинуті численні мости, в тому числі, Тумський, Грюнвальдський, Ренджиньський. Ввечері місто, з його ілюмінацією, відбивається у воді, створюючи дивовижне видовище. Ідеальні умови для романтичної вечірньої прогулянки, чи не так?

Як дістатися: Якщо є змога влаштувати подорож посеред тижня, тоді можна вилетіти ввечері у вівторок, 13 лютого, рейсом угорського лоукоста Wizz Air з Києва (відлітає о 18:50 з Жулян, а прибуває о 19:40). Таким чином, зустрінете День закоханих вже у Вроцлаві. Коштуватиме такий політ трохи більше 2600 грн. Або ж можна трохи відкласти романтичну пригоду і полетіти аналогічним рейсом у суботу, 17 лютого, вже за 2300 грн.

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Якщо ви обрали варіант з 13 лютого, повернутися можна 17 лютого трохи дорожче, ніж 3500 грн за квиток: з вильотом із Вроцлава о 15:30 та прибуттям до Києва о 18:20. Або ж, якщо летіти з Києва на вихідні, то можна повертатися аналогічним рейсом 20 лютого за 1900 грн, що значно здешевить вашу подорож.

Також полетіти до Вроцлава можна зі Львова (тим же Wizz Air), що буде помітно дешевше. Так, якщо вилітати 13 лютого о 14:40 зі Львова, квиток в один бік обійдеться трохи менше, ніж в 900 грн, якщо летіти 17 лютого – у 1500 грн. Прилітає такий рейс до Вроцлава о 14:55.

Повернутися до Львова можна 17 лютого з вильотом об 11:55 та прильотом о 14:10 менше ніж за 900 грн, а 20 лютого – взагалі за 600 грн.

Проживання: Наразі на 14 лютого ще доступні більше 350 пропозицій від готелів та хостелів Вроцлава у різному ціновому сегменті, починаючи від майже 500 грн/доба за двомісний номер (не у самому центрі міста) та від 600 грн у середмісті.

Орієнтовний мінімальний бюджет подорожі: Два квитки туди/назад - близько 4000 грн (якщо летіти зі Львова) або від 9000 грн (якщо летіти з Києва) + мінімум 2100 грн проживання, якщо зупинятися в готелі 3 ночі + додаткові витрати.

Місто купалень Будапешт (Угорщина)

Чому Будапешт: Угорська столиця сама по собі є одним з найпопулярніших туристичних об’єктів для туриста. Місто поєднує в собі витончену архітектуру (будівля угорського парламенту, Рибальський бастіон, Базиліка Святого Іштвана, Церква Матьяша, замок Вайдахуняд) та мальовничу природу (річка Дунай, що розділяє місто на Буду та Пешт, острів Маргіт). При цьому ціни тут доволі приємні, а з України дістатися до Будапешта можна швидко та досить бюджетно.

Будапешт славиться на увесь світ своїми термальними і лікувальними водами. Тут є як численні купальні, які можуть відвідувати усі охочі погодинно (Геллерт, Сечені, Кірай, Рудаш), так і цілі готельні комплекси з власною лікувально-оздоровчою базою. Що може бути більш романтичним, ніж провести кілька днів зі своєю половинкою в теплому джерелі?

Не забувайте також про неймовірні вечірні краєвиди двох берегів Будапешту, та й про такий специфічний фактор – саме Будапешт вважається світовою столицею порнографії.

Як дістатися: Авіакомпанія Wizz Air пропонує доволі дешеві та зручні рейси до Будапешта на 14 або 17 лютого вартістю близько 1500 грн з вильотом о 7:10 та прильотом о 7:50 за місцевим часом. Тож увесь день після прильоту буде у вашому розпорядженні.

Повернутися ж можна вранці 18 лютого майже за 1800 грн або за 1900 грн у понеділок, 19 лютого. Такі рейси вилітають з Будапешту о 8:20 та прилітають до Києва (аеропорт Жуляни) о 10:55. Зважаючи на те, що цей аеропорт розташований в межах Києва, до обіду можна ще встигнути на роботу.

Проживання: Ціни у готелях Будапешта на 14 лютого стартують приблизно від 600 грн на добу за двох осіб у скромних умовах. Однак багато з цих місць проживання розташовані досить близько до знаменитих купалень Геллерт чи термальних ванн Сечені.

А ось номери у 4-зіркових готелях на зразок Danubius Grand Hotel Margitsziget, Danubius Health Spa Resort Margitsziget, Danubius Hotel Gellért чи The Aquincum Hotel Budapest, які пропонують для своїх мешканців окремий доступ до термальних ванн та безліч різноманітних СПА-процедур, коштуватиме вже від 2300 грн за номер для двох. Втім, один раз живемо, чому б і ні?

Орієнтовний мінімальний бюджет подорожі: Два квитки туди/назад трохи менше ніж 7000 грн + проживання від 2500 грн, якщо зупинятися в готелі 4 ночі + додаткові витрати.

Казковий Фюссен (Німеччина)

Чому Фюссен: Поряд з цим невеликим баварським містечком розташований один з найбільш відвідуваних туристичних об’єктів Німеччини – казковий замок Нойшванштайн (той самий, який став прототипом заставки кінокомпанії Дісней та палацу сплячої красуні у фільмах студії).

Неймовірну будівлю на горі побудував ще у 19 столітті баварський король Людвіг ІІ – невиліковний мрійник та романтик, який волів розвивати культури, а не воювати.

Сам палац та місцина навколо нього, включаючи ще один замок династій баварських королів Хохеншвангау, просто створені для романтичних неспішних прогулянок.

Але й сам по собі Фюссен заслуговує на увагу. В оточенні гір та озер він є ідеальним для того, щоб провести там кілька днів удвох у спокої - тільки ви, альпійська природа та архітектурні легенди. При цьому, в містечку доволі розвинена інфраструктура, що робить його ще більш привабливим.

Як дістатися: Найбільш зручним є рейс до аеропорту Меммінген/Мюнхен Вест. Якщо відлітати з Києва 13 лютого о 13:15 з прильотом до пункту призначення о 14:50, один квиток обійдеться у 1500 грн. Аналогічний рейс на 15 лютого коштуватиме майже 1800 грн, а на суботу, 17 лютого – вже понад 3200 грн.

Повертатися ж найбільш вигідно 17 або 18 лютого – рейс з вильотом о 15:20 та прильотом до Києва о 18:45 за 3000-3200 грн, або ж 20 лютого трохи більше як за 2300 грн.

Водночас, слід врахувати, що з Меммінгена до Фюссена треба ще їхати близько години автобусом (наприклад, FlixBus), або витратити дві години на потяг. Вивчити розклад та купити квитки краще заздалегідь, адже Deutsche Bahn, зазвичай, продає квитки у касах чи терміналах у день відправлення значно дорожче, ніж через Інтернет.

Ще один шлях потрапити до Фюссена – через Мюнхен. У цьому випадку можна скористатися рейсом МАУ за 4300 грн на 14 лютого (а також 15 чи 16 лютого) з вильотом о 9:35 з Борисполя та прибуттям об 11:00 до Мюнхена. А ось аналогічний рейс на 17 лютого обійдеться вже більш ніж у 6300 грн.

Повертатися можна 17 лютого прямим рейсом від МАУ з вильотом об 11:50 та прибуттям до Києва (Бориспіль) о 15:10 майже за 5800 грн. Можна ж трошки розширити свою поїздку і скористатися рейсом компанії KLM з пересадкою в Амстердамі. Вилітає такий рейс з Мюнхена о 7:00 та прибуває до Амстердама о 8:50. Далі у вас буде майже 12 годин на прогулянку столицею Нідерландів, після чого - рейс о 20:35 з прибуттям до Києва о 00:20 в ніч на 18 лютого. Якщо ж повертатися 19 лютого, є зручний ранковий рейс МАУ за 5600 грн з вильотом об 11:50 та прибуттям до Борисполя о 15:10.

Дістатися до Мюнхена можна і зі Львова, що помітно дешевше, ніж з Києва. Так, за допомогою перевізника LOT відстань до Мюнхена можна здолати 14 чи 17 лютого за 3900 грн. І попри те, що маршрут з вильотом о 6:25 та прибуттям о 9:05 передбачає 55-хвилинну пересадку у Варшаві, на увесь переліт зі Львова до Мюнхена знадобиться лише 3 години 40 хвилин.

Повернутися з Мюнхена до Львова за таким же зворотнім маршрутом можна 17 лютого трохи менше, ніж за 4300 грн. При цьому загальний час подорожі становитиме майже 7 годин (виліт о 7:00, приліт о 14:55), адже передбачає пересадку у Варшаві тривалістю 4 години 15 хвилин. Аналогічний за вартістю рейс, але з іншими часовими рамками (до речі, більш зручними, адже виліт о 19:45, прибуття о 00:50, з півторагодинною пересадкою у Варшаві) є на 19 та 20 лютого.

Також потрапити до Мюнхена можна з Одеси – трохи більше, ніж за 4800 грн (виліт о 14:50, приліт о 18:50, з пересадкою у Варшаві тривалістю 1 година 35 хвилин). Аналогічний рейс є і на 14 лютого, але він менш зручний. Адже, у випадку з вечірнім рейсом, бюджетно потрапити з Мюнхена до Фюссена в той же день вже не вийде. Тож якщо хочете романтичний день у казковому місті саме 14 лютого, краще вилетіти хоча б на день раніше.

Потрапити з Одеси до Мюнхена можна і 16 чи 17 лютого за тим саме маршрутом від LOT з вильотом о 18:00 та прибуттям о 22:00 і півторагодинною пересадкою у Варшаві, за ті ж 4800 з гаком грн.

Повертатися можна 17 лютого майже за 4600 грн – з вильотом о 9:45, пересадкою у Варшаві (3 години 15 хвилин) та прильотом до Одеси о 17:20. Є рейс і на 18 чи 19 лютого за такою ж ціною, але з коротшою пересадкою у Варшаві (2 години 45 хвилин). Тож, вилетівши з Мюнхена о 7:00, можна о 14:10 бути вже в Одесі. Також на цей день є схожий за ціною рейс від МАУ з пересадкою у Києві – з вильотом о 14:45 з Мюнхена та прильотом о 20:30 до Одеси.

Схожі за маршрутом і ціною є рейси до Мюнхена й з Харкова від тієї ж LOT на 13 чи 17 лютого і назад 17 чи 19 лютого.

При цьому, дістатися до Фюссена з Мюнхена найкраще потягом – триватиме дорога близько 2 годин, а рейси ходять кілька разів на день.

Проживання: Наразі є можливість забронювати житло у самому Фюссені за ціною від 1700 грн за двомісний номер. Таких пропозицій залишилося не дуже багато, адже місто невеличке (лише близько 15 тисяч мешканців) і дуже популярне серед туристів через свою близькість до замків Нойшванштайн та Хозеншвангау (близько 5 кілометрів).

До речі, зупинитися можна і в самому Швангау – маленькій баварській комуні з населенням понад 3 тисячі осіб, де безпосередньо і розташовані королівські замки. Тут пропозицій залишилося дуже мало і починаються вони від 2300 грн з гачком за двомісний номер.

Але, насправді, воно того варте, адже казкові замки легендарних баварських королів можна бачити прямо з вікна, та й сама місцина захоплює подих - взяти хоча б Альпійське озеро з видом на гори.

Орієнтовний мінімальний бюджет подорожі: Два квитки туди/назад щонайменше 10000 грн + мінімум 5000 грн проживання, якщо зупинятися в готелі 3 ночі + додаткові витрати.

Теплий і затишний Лісабон (Португалія)

Чому Лісабон: По-перше, там тепло, адже через своє географічне розташування Лісабон є однією з найтепліших столиць Європи. А тому португальською столицею, що розташована на пагорбах та від якої легко дістатись (за годину потягом) до Атлантичного океану а також до найзахіднішої точки Європейського континенту – мису Рока, - з її численними вузенькими вулицями, годинами можна гуляти зі своєю половинкою і не замерзнути. Погодьтесь, це вам не українські лютневі морози. А ще – місто багате на історичні пам’ятки, які надзвичайно гармонічно поєднуються, попри приналежність до різних часів та стилів. Особливу увагу слід звернути на Муніципальну площу та будинок мерії, Лісабонський собор, Тріумфальну арку на Комерційній площі, Акведук, Монастир Ієронімітів, Парк Едуарда VII, Беленський палац тощо.

Якщо ж захочете додати до подорожі ще більше романтики, то з Лісабона можна завітати до першої столиці Португалії, міста Коїмбра – дорога потягом триватиме не більше двох годин. Саме з цим давнім містечком пов'язана одна з найзахоплюючих історій справжнього кохання у португальській історії. У Коїмбра, в монастирі Санта-Клара, який нині є одним з головних туристичних об’єктів міста, свого часу жила та померла принцеса Інес де Кастро, яка закохалась в Іспанського принца, через що рідний батько наказав стратити дочку.

Також у Коїмбра варто відвідати Коїмбрський університет – найстаріший у світі, Монастир Святого Хреста, старий Коїмбрський собор, віллу Quinta das Lagrimas (де проживала згадана принцеса Інес), а також тематичний парк мініатюр Portugal dos Pequenitos.

Як дістатися: Рейс з Києва до Лісабона від МАУ та Portugalia AIRLINES з годинною пересадкою у Дюссельдорфі з вильотом о 10:30 та прильотом о 15:30 коштуватиме трохи більше ніж 5000 грн. Аналогічний рейс є і на 17 лютого.

Назад можна вилетіти з Лісабона 17 лютого о 15:25 рейсом компанії KLM з годинною пересадкою в Амстердамі та прильотом до Києва о 00:20 в ніч на 18 лютого трохи більше ніж за 6200 грн, або ж аналогічним рейсом 19 лютого за 5500 грн.

Проживання: Лісабон є також доволі популярним вибором серед туристів, однак все ще має багато чого запропонувати з житла на 14 лютого – близько 1000 пропозицій за ціною від 600 грн за двомісний номер.

Якщо заїжджати до Коїмбра, вартість доби у місцевому готелі коштуватиме, щонайменше, 800 грн за двомісний номер.

Орієнтовний мінімальний бюджет подорожі: Два квитки туди/назад, щонайменше, 21 000 грн + від 1300 грн проживання, якщо зупинятися в готелі 3 ночі + додаткові витрати.

Вічне місто Рим (Італія)

Чому Рим: У столиці Італії можна відчути себе героями класичного фільму «Римські канікули» з тендітною Одрі Хепберн в головній ролі – забути про рутину та проблеми, поринувши з головою у дитячу романтику пригод. Вічне місто Рим, одне з найстаріших та найбільш відвідуваних у світі, розташоване на семи пагорбах на берегах річки Тибр. Рим – величний і виглядає надзвичайно, адже місто багате на видатні архітектурні пам’ятки – Колізей, Пантеон, фонтан Треві, Римський форум, античні руїни, численні музеї, сади та мости, а також місто-держава Ватикан. Тут точно не буде сумно вдень, а ввечері можна відправитися на романтичну вечерю в оточенні всієї цієї краси.

Як дістатися: З Києва до Риму є одразу два зручних прямих рейси - від авіакомпанії Alitalia тривалістю 2 години 55 хвилин з вильотом о 5 ранку і прильотом о 6:55 в аеропорт Fiumicino вартістю майже 4300 грн, та від МАУ тривалістю 2 години 50 хвилин з вильотом о 10:05 і прильотом о 11:55 в аеропорт Fiumicino вартістю майже 5900 грн. Обидва рейси ранкові, тож цілий день у столиці Італії - у вашому розпорядженні. Аналогічні рейси є і на суботу, 17 лютого, при чому той, що відлітає о 10:05, коштує близько 4900 грн.

Полетіти до Риму 15 або 16 лютого буде трохи дешевше – на ці дні є два прямих рейси до Риму від МАУ: вечірній о 20:05 з прильотом о 22:00 вартістю близько 4000 грн (особливо він зручний, якщо летіти у п’ятницю, 16 лютого, одразу після роботи) та ранковий о 10:05 з прильотом об 11:55 вартістю майже 4900 грн.

Повернутися можна 17 або 19 лютого прямим рейсом від авіакомпанії Alitalia з вильотом о 23:00 та прильотом о 2:50 вартістю майже 4900 грн (дуже зручний варіант, адже ще можна провести цілий день у Римі).

Якщо повертатися 18 лютого, то можна скористатися аналогічним вечірнім рейсом від Alitalia, однак вартість квитка буде дорожчою - близько 6250 грн, або ранковим рейсом від KLM з 40-хвилинною пересадкою в Амстердамі за 5150 грн з вильотом о 6:10 та прильотом 13:15.

Проживання: Італійська столиця радує вартістю проживання як для такого великого та популярного міста – зняти номер на двох тут можна за ціну від 700 грн, причому доволі близько до центру. До того ж, на середину лютого Рим пропонує дійсно багато варіантів – понад 4000.

Орієнтовний мінімальний бюджет подорожі: Два квитки туди/назад щонайменше 20 000 грн + проживання від 2100 грн, якщо зупинятися в готелі 3 ночі + додаткові витрати.

Місто насолод Венеція (Італія)

Чому Венеція: Це італійське місто на воді у туристів зі всього світу давно вже асоціюється з коханням, і саме сюди багато з них прямують у пошуках романтичних вражень. Влаштувати прогулянку на гондолах є тут обов’язковим пунктом для усіх закоханих.

А ще Венеція відома усьому світові як місто легендарного коханця Казанови. Тут він народився та провів свої молоді роки саме в той час, коли Венеція мала славу «міста насолод». То чому б не продовжити цю традицію?

Є в Венеції що подивитися і з архітектури – Палац дожів, Собор святого Марка з його дзвіницею, площа Святого Марка, базиліка Санта-Марія. Саме ж місто у 18 столітті стало чи не найвитонченішим містом Європи, й досі підтримує цей статус, маючи численні культурні події – фестивалі, виставки тощо.

З Венеції, за якихось годину-півтори потягом, можна потрапити до не менш легендарного у світовій літературі та романтичного міста – Верони. Саме в цьому італійському місті розвивалися події чи не найвідомішої п’єси про справжнє кохання «Ромео та Джульєтта» Уїльяма Шекспіра. І хоча історія ця має трагічний кінець, це не зупиняє потік закоханих туристів до міста, а так званий «Будинок Джульєтти» з балкончиком, який асоціюють з будинком головної героїні п’єси, є для них одним з найулюбленіших туристичних об’єктів. Не забувають екскурсоводи показати романтикам і «Будинок Ромео» та «Гробницю Джульєтти» (хоча насправді усі три пункти не мають стосунку до оригінальної п'єси).

Також Верона славиться своїми давньоримськими та середньовічними архітектурними пам’ятками, романськими та готичними соборами, а також палацами епохи Відродження. Тож, якщо вже вирішите поринути у романтичну атмосферу Верони, обов'язково відвідайте давньоримський амфітеатр (відомий також як Арена ді Верона), Римський театр, Арку Гаві, Порта Борсарі, Кастельвеккіо, арки Скалігерів та сад Джусті.

Як дістатися: Найбільш зручним є рейс Київ (Бориспіль) - Venice Marco Polo Airport від авіакомпанії KLM на 14 лютого (цей маршрут щоденний, тож можна полетіти у будь-який інший день), виліт 5:35 – приліт 11:40, з двогодинною пересадкою в Амстердамі з 7:50 до 9:50, вартість буде трохи більше ніж 5000 грн за квиток. Якщо немає можливості полетіти саме 14 лютого, то можна перенести свято на суботу, 17 лютого – в цей день летіти навіть зручніше, адже є прямий рейс авіакомпанії МАУ приблизно за 4700 грн за квиток. Відлітає він о 12:00 з аеропорту «Бориспіль», а прилітає о 13:45 до аеропорту Venice Marco Polo Airport.

Повернутися можна і 18 лютого. При цьому, маршрут буде з пересадкою (яку, втім, можна використати з користю), але триватиме близько 10 годин. Тут є або рейс з пересадкою (4 години 30 хвилин) в Амстердамі від тієї ж KLM, або рейс через Прагу з пересадкою (6 годин 20 хвилин) від Austrian Airlines. Якщо від аеропорту зручно і не дуже довго добиратися, можна оглянути ще одне європейське місто.Повертатися з Венеції до Києва можна рейсом від компанії KLM на 16 або 17 лютого з 50-хвилинною пересадкою в Амстердамі. Політ загалом триватиме 5 годин 45 хвилин з вильотом о 6:45 і прильотом о 13:15. Коштуватиме такий квиток близько 5200 грн.

Якщо ж ви вирішите повертатися додому 19 лютого, найбільш оптимальним буде варіант від KLM з пересадкою в Амстердамі тривалістю 50 хвилин з вильотом о 17:50 та прильотом о 00:20.

Найдешевше ж полетіти до Венеції з Харкова – 14 лютого майже за 4400 грн з вильотом о 14:30, годинною пересадкою у Варшаві та прильотом о 18:20 на романтичну вечерю до Венеції. Хоча повертатися до Харкова з Венеції ні 17, ні 18 лютого зовсім не вигідно, адже ціни на більш-менш швидкі рейси тут вимірюються десятками тисяч гривень.

Проживання: Ніч в найромантичнішому місті Італії коштуватиме, як мінімум, 1100 грн за двомісний номер. Готелі Венеції пропонують ще досить багато пропозицій, хоча і завантажені вже на 70%. Причому, багато пропозицій за цінами до 1500 грн за ніч доволі близько до центру.

Якщо вирішите заїхати до Верони, тут також ще є чимало варіантів розміщення, хоча ціни тут трохи вищі. Так, вартість двомісних номерів наразі стартує майже від 1400 грн на добу.

Орієнтовний мінімальний бюджет подорожі: Два квитки туди/назад орієнтовно 20 000 грн + мінімум 3300 грн проживання, якщо зупинятися в готелі 3 ночі + додаткові витрати.

Найромантичніше місто серед усіх романтичних Париж (Франція)

Чому Париж: А хто не мріє про Париж? Так вже склалося, що коли говоримо про подорож для закоханих, перед очима постає Ейфелева вежа. І яка дівчина не мріє про романтичну вечерю (чи навіть пропозицію руки та серця, які здійснюються на Ейфелевій вежі щопівгодини мінімум романтиками з усього світу) у французькій столиці? Тож якщо хочете 100% романтики, вам сюди.

А ще Париж – одна з головних культурних столиць світу. Тут і всесвітньо відомі музеї (Лувр, Музей д'Орсе, Центр Жоржа Помпіду, Музей Пікассо), і театри (включаючи легендарні кабаре), і палаци, і численні сади та парки (сад Тюїльрі, Люксембурзький сад, Сад рослин та Музей природознавства). А ще - Собор паризької Богоматері, Тріумфальна арка, Пантеон, катакомби Парижу, творчий район Монмартр і багато-багато чого іншого, перераховувати можна дуже довго. Тому, якщо фінанси дозволяють, Париж чекає!

Як дістатися: З Києва до Парижа на 14 лютого є одразу кілька рейсів у різному ціновому сегменті. Найдешевшим – близько 3800 грн за квиток – є маршрут від компанії airBaltic до аеропорту Charles De Gaulle. Втім, в дорозі доведеться провести понад 9 годин. Хороша новина – пересадку в Ризі тривалістю 4 години 35 хвилин можна використати для невеличкої прогулянки. Вилітає з Києва такий рейс о 9:40 ранку, а прилітає до романтичного Парижа о 18:05. Дешевшою є пропозиція від Czech Airlines – майже 4400 грн, і за 5 годин ви в одному з найбільш романтичних міст світу. Вилітає він з Києва о 5:05 ранку, робить годинну пересадку у Ризі, та о 9:00 ви вже у Парижі. Отже, у вас буде ще цілий день для романтичних прогулянок. Також є прямий маршрут від МАУ, однак він вже не такий бюджетний – майже 6600 грн. Вилітає з Києва такий рейс о 9:45, а прилітає до Парижа – о 12:10.

Якщо ж влаштувати подорож до Парижа на вихідні, то аналогічний рейс від Czech Airlines з пересадкою у Ризі та прильотом у кінцеву точку о 9:00 на 17 лютого коштуватиме 4100 грн, а від МАУ – ті ж 6600 грн.

У разі повернення додому 17 лютого, прямий рейс з Парижа до Києва пропонує МАУ – трохи більше ніж за 6600 грн з вильотом о 5:30 та прильотом до Києва о 9:35 (аналогічний рейс є і на 19 лютого). Решта рейсів не набагато дешевші, однак передбачають нічну пересадку в Амстердамі, що не дуже зручно.

Для повернення додому у неділю, 18 лютого, найбільш оптимальним є варіант з вильотом о 20:10 з Парижа рейсом від Travel Service Airlines з 45-хвилинною пересадкою у Празі та прильотом до Києва о 1:40 19 грудня. Таке задоволення коштуватиме майже 6000 грн за квиток.

Полетіти до омріяного Парижа можна і зі Львова, але вийде дорожче. Найбільш вигідною тут є пропозиція від авіакомпанії LOT - майже 7000 грн з вильотом зі Львова 14 лютого о 15:45, 40-хвилинною пересадкою у Варшаві та прибуттям до пункту призначення о 18:50 – як раз на романтичну вечерю. Такий же рейс є і на 17 лютого.

Повернутися до Львова можна зворотнім рейсом за аналогічним маршрутом 17 лютого – з вильотом о 7:30, пересадкою (3 години 10 хвилин) у Варшаві та прильотом о 14:55 – але вже більш ніж за 7200 грн. Якщо повертатися додому 19 чи 20 лютого, є рейс з Парижа о 19:40 з 55-хвилинною пересадкою у Варшаві та прильотом до Львова о 00:50 – за ті ж 7200 грн.

Летіти до Парижа з Одеси вийде трохи дешевше – є рейси на 13 лютого майже за 5400 грн з вильотом о 14:50, 50-хвилинною пересадкою у Варшаві та прильотом о 18:50. На 14, 16 чи 17 лютого є аналогічні рейси з Одеси, але з вильотом о 18:00 та прильотом о 22:15.

Повертатися до Одеси можна 17 лютого трохи більше, ніж за 6500 грн, за зворотнім маршрутом від LOT з вильотом о 10:35, пересадкою (1 година 45 хвилин) у Варшаві та прильотом о 17:20. Літак за таким саме маршрутом на 19 чи 20 лютого вилітає з Парижа о 7:30, робить пересадку тривалістю 1 година 40 хвилин у Варшаві та прилітає до Одеси о 14:10.

Найдешевше до Парижа дістатися з Харкова – знову ж таки, за допомогою авіаперевізника LOT, з вильотом о 18:00, 40-хвилинною пересадкою у Варшаві та прильотом за призначенням о 22:15 за 4700 грн, якщо відлітати 14 чи 17 лютого. Такий саме маршрут є і на 13 лютого, однак з Харкова він вилітає о 14:30, а прибуває до столиці Франції о 18:50.

На 17 лютого є й варіант від МАУ за ціною майже 4600 грн з вильотом з Харкова о 7:05, пересадкою у Києві (аеропорт Бориспіль) тривалістю 1 година 40 хвилин та прильотом до Парижа о 12:10.

Повертатися з Парижа до Харкова можна 17 лютого рейсом від LOT з вильотом о 7:30, годинною пересадкою у Варшаві та прибуттям до Харкова о 13:50. Коштуватиме це трохи більше, ніж за 5100 грн. Або ж 19 лютого з вильотом о 10:35, півторагодинною пересадкою у Варшаві та прильотом о 17:00. Однак тут квиток стане в майже 6200 грн. Або 20 лютого у той же час, але за 5100 грн.

Проживання: Зрозуміло, що проживання в одному з найбільш романтичних міст світу не може бути дешевим. Однак, якщо поквапитися, на 14 лютого ще можна знайти двомісні номери вартістю від 1500 грн за ніч. Звісно, в даному випадку умови будуть доволі скромні. Та, погодьтеся, якщо ви у Парижі з коханою людиною, можна обійтися і без фешенебельного готелю.

Орієнтовний мінімальний бюджет подорожі: Два квитки туди/назад щонайменше 22 000 грн + мінімум 4500 грн проживання, якщо зупинятися в готелі 3 ночі + додаткові витрати.

Лайфхак випуску: Якщо дозволяє час та є бажання дійсно зекономити, можна спробувати спланувати авіамаршрут самостійно з пересадкою в якомусь з європейських міст, де вибір лоукостів набагато більший, ніж в Україні. Шукаєте найдешевший рейс Wizz Air на обрані дати, а вже з того аеропорту – пропозиції цього або інших європейських лоукостів, які до України поки не дісталися.

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Ну, і наостанок. Звісно, враховуючи стан економіки України, курс гривні та інші несприятливі чинники, на жаль, не у всіх є змога швидко влаштувати собі подорож до Європи. Але ж романтичної пригоди все одно хочеться! Тоді не слід впадати у відчай – можна спробувати підшукати цікаві місцини в Україні. Ось кілька ідей: термальні джерела у Береговому (Закарпатська область), лікувальні комплекси з водами Трускавця (Львівська область), гірські містечка Ворохта, Верховина чи Яремче (Івано-Франківська область) або ж українська Венеція – Вилкове (Одеська область).

Натхнення та кохання вам, і вдалих подорожей!

Марина Григоренко