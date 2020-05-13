Море-2020: де в Україні провести цьогорічну відпустку?

Чи може Україна запропонувати нам цікаві можливості для відпочинку на своїх курортах? Чи стануть вони гідною альтернативою закордонному відпочинку, якщо транспортне сполучення і виїзний туризм не будуть відновлені найближчим часом? Експертка з туризму в Україні, керівниця департаменту розвитку внутрішнього туризму туристичного оператора Join UP! Олесею Бутко допомогла УНІАН.Туризм дізнатися, як і де в нашій країні можна провести цьогорічну морську відпустку.

Нові можливості відпочинку в Україні

Вже протягом кількох місяців можна спостерігати підвищену зацікавленість українців у літньому відпочинку в Україні. Це пов’язано із двома основними причинами: із неможливістю закордонної подорожі через карантинні заходи у більшості традиційних для морської відпустки країн, а також із бажанням українців трохи заощадити на відпочинку через нестабільну економічну ситуацію, в якій багато хто опинився через карантин.

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Україна як туристична дестинація дійсно недооцінена багатьма українцями. У нас є моря і озера, ліси і гори, прекрасні пам’ятки природи і архітектури, місця для оздоровлення і естетичної насолоди. Варто визнати, що велика кількість інфраструктурних об’єктів не «дотягує» до рівня висококласних, втім чимало власників туристичних об’єктів розуміють важливість розвитку і покращення сервісу, тож з кожним роком ми бачимо ріст дійсно гідних пропозицій на ринку внутрішнього туризму.

Якщо говорити конкретно про морську відпустку, то і Чорне, і Азовське моря можуть запропонувати справді якісний відпочинок вже цього літа. Ми як туроператор вивчили велику кількість пропозицій від вітчизняних готельєрів, багато з ким домовилися про співпрацю і готові організувати українцям відпустку на будь-який смак.

Власноруч чи з допомогою турагента: як краще почати планування відпочинку

Не секрет, що влаштувати відпустку в Україні досить легко власними силами – численні інтернет-ресурси пропонують житло на будь-який гаманець у будь-якій точці країни, а придбати залізничні, автобусні чи авіаквитки можна за лічені хвилини прямо з мобільного телефону. Відгуки про готелі, а також ті чи інші напрямки можна знайти, трохи покопирсавшись в Інтернеті, поспілкувавшись з друзями або запитавши поради у спеціалізованих спільнотах.

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З іншого боку, туристичні оператори мають суттєву перевагу перед самостійною організацією подорожі. Звернення по допомогу до турагента збереже дорогоцінний час і нерви під час пошуку надійних пропозицій і гарантує, що ви уникнете неприємних несподіванок на місці. Туроператор вже попрацював над тим, щоб вивчити пропозиції на ринку туристичних послуг, серед яких обрав найкращі, сформував тури відповідно до можливих запитів своїх клієнтів, потурбувався про безпеку переїзду до обраного місця відпочинку, забезпечив можливість страхування. Варто пам’ятати і про те, що туроператору і готельєр, і перевізник пропонують набагато цікавіші тарифи, а отже вартість вашої подорожі із туроператором не обов’язково буде вищою, ніж організована самостійно.

Тож якщо раніше ви телефонували своєму турагенту, лише плануючи закордонну відпустку, спробуйте звернутися до нього і тепер, збираючись відпочити на морі в Україні.

Південні області України – вибір морської відпустки-2020

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Одеська, Миколаївська, Запорізька та Херсонська області вже у травні гостинно приймають туристів не лише з України, а і з сусідніх країн. Окрім пляжного відпочинку, тут можна вирушити на екскурсії, щоб оглянути місцеві архітектурні принади, як-от Білгород-Дністровську фортецю чи розкопки античної Тіри, відвідати аквапарк, порибалити у морі або лиманах, продегустувати вина місцевих виробників. Є регулярне залізничне і автобусне сполучення з іншими містами країни, а також спеціальні автобусні рейси, організовані туроператорами. Ось деякі варіанти пропозицій від готелів у 2020 році.

Затока, Одеська область

Цей чи не найвідоміший морський курорт України підійде як для сімейного, так і для молодіжного відпочинку. Затока має дуже добре розвинену курортну інфраструктуру і зручну транспортну доступність, а ще славиться просторими піщаними пляжами шириною до 50 метрів. Тут є аквапарк і луна-парк, а також великий вибір ресторанів і барів. Готелі й приватні помешкання в Затоці готові прийняти як мандрівника із скромним бюджетом, так і вибагливого досвідченого туриста.

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Серед затишних готелів для сімейного відпочинку цього року ми рекомендуємо «Наталі», «Віллу Санторіні», «Welcome Summer», «Лазурний берег». Вони забезпечили прекрасні умови для вдалого відпочинку: басейн, дитячий майданчик, шезлонги і парасольки, облаштовані пляжі, альтанки з мангалами в «Наталі» і ресторани на території трьох інших готелів.

Комфортними і зручними для проживання є також база відпочинку «Шовковик» і пансіонат «Південна Софія». Обидва мають добре облаштовану територію, знаходяться у кількох хвилинах ходу від моря, поруч розташовані ринки, магазини, аптеки, кафе.

Коблеве, Миколаївська область

Це унікальний курорт, оточений з одного боку морем, а з другого – сосновим лісом. Він підходить і для спокійного відпочинку з дітьми, і для активного відпочинку молоді. Тут є багато нічних клубів, два аквапарки, дельфінарій, а також працює школа віндсерфінгу.

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У центральній частині курорту тризірковий готель «Одеса» із закритою зеленою територією і басейном сподобається і дорослим, і дітям, і молоді. Поруч аквапарк, дельфінарій і яскраве нічне клубне життя. На першій лінії розташувався ідеальний для сімей з дітьми готель «Дельфін»: тут є дитячий і два відкритих басейни з підігрівом, ігровий майданчик, а також дійсно широкий вибір номерів від хостелу до рівня люкс.

Якщо бажаєте розкоші, слід звернути увагу на готелі «Vital Park» і «De La Vita». Перший представляє собою комплекс котеджів у сосновому бору з прекрасним ландшафтним дизайном, озером і екзотичними рослинами. Власний доглянутий пляж з шезлонгами і тіньовими навісами, басейн з просторою аквазоною, анімаційна програма для дітей роблять це місце ідеальним для комфортного сімейного відпочинку. «De La Vita» – новий сучасний готель з добре облаштованим пляжем, басейном і панорамним рестораном на даху. Передбачені анімаційні програми. Словом, проживання тут – дуже комфортне.

Залізний Порт, Херсонська область

Курортне село Залізний Порт відмінно підходить для будь-якого виду відпочинку, активного сімейного чи молодіжного. Тут є два пляжі центральний, активний, і спокійніший, біля біосферного заповідника, а також велика кількість ресторанів і нічних клубів. Рекомендуємо Залізний Порт за хороше співвідношення ціна-якість.

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Приватний пансіонат «Фортеця» і готель «Прем’єра» - наш вибір якраз за цим критерієм. «Прем’єра» - триповерховий комплекс, розташований на доглянутій зеленій території, має басейн з дитячим відділенням, спортивний майданчик, сауну, бар і кафе-їдальню, де можна замовити триразове харчування. Дешевшим буде відпочинок у «Фортеці», але його якість не поступиться іншим готелям нашого вибору. Всі номери оснащені кондиціонерами, в готелі є басейн, бар і їдальня з можливістю замовлення комплексного харчування. Дітям сподобається ігровий майданчик, гойдалки, настільний футбол, а також активна анімація у готелі і на пляжі, в тому числі і для дорослих.

Для вибагливого туриста ми обрали «Солемар», новий готель на березі моря зі стильними просторими номерами, красивим ландшафтним дизайном і басейном, що ввечері підсвічується. На території готеля є альтанки і мангали.

Кирилівка, Запорізька область

Кирилівку люблять родини з маленькими дітьми за хороші піщані пляжі та пологий вхід у море. А молодь вабить розвинена інфраструктура для активного відпочинку: луна-парк, аквапарк, нічні клуби.

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«Перлина прибою» - один з наших улюблених сімейних готелів Кирилівки з 77 комфортабельними номерами. В ньому є два басейни, один з яких підігрівається, дитячий майданчик і дитяча кімната, ресторан, бар, більярдна, столи для настільного тенісу, мангальна зона і парковка, анімація і безкоштовний Wi-Fi – всі блага для комфортного відпочинку цілої родини.

Курортний комплекс «Прибій» - наша порада тим, хто хоче бути у центрі подій. Він розташований поруч із центральною площею Кирилівки, має власний вихід до пляжу і простору доглянуту територію, що потопає у зелені. Неподалік знаходяться аквапарк, луна-парк, козацький кінний театр, площа з фонтаном і прогулянкова вулиця з безліччю кафе, ресторанів і магазинів.

Олеся Бутко, керівниця департаменту розвитку внутрішнього туризму туристичного оператора Join UP!

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