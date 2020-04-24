Мрія про грецькі канікули: курорти для сімейного відпочинку

Кращий час для відпустки у Греції – завжди

Вирушити на відпочинок до Греції можна майже будь-якої пори року, навіть взимку, адже температура грецької зими не опускається нижче 10 градусів, а на островах може навіть досягати 17-20 градусів. Втім, для пляжного відпочинку родиною найкращий час – з квітня до жовтня.

Вже у квітні повітря прогрівається до комфортної для прогулянок та екскурсій температури, туристів поки що небагато, а дерева, кущі та квіти вибухають яскравим весняним цвітом. Море ще прохолодне і на початку травня, хоча для тих, хто скучив за морем, це не стане перепоною для бадьорих запливів.

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З червня в морі вже можна купатися без дрижаків, сонце припікає і дарує золоту засмагу. Це найприємніший час для справжнього морського відпочинку з дітьми, адже вже у липні-серпні грецька спека може бути виснажливою для малюків. Навіть вночі близькість моря не завжди приносить довгоочікуваної прохолоди.

А ось у вересні і погода, і море наче так і запрошують до відпочинку у Греції – температура повітря і води просто казкові. У другій половині місяця туристів знову меншає. В перервах між купанням та відпочинком на пляжі можна винайняти авто і трохи покататися найближчою місциною, відвідати історичні пам’ятки, познайомитися ближче з гостинними мешканцями.

Kids-friendly Греція

Саме так – Греція любить дітей, і все в ній якнайкраще влаштовано для життя і відпочинку малечі. Ви обов’язково зустрінете Грецію у будь-якому ТОПі країн з найчистішими пляжами або у любительських рейтингах на кшталт «Найкраще море для дітей». Щороку все більше грецьких пляжів отримують нагороду «Блакитний прапор» (за кількістю блакитних прапорів - понад 500 - Греція посідає друге місце у світі). Дитячі ігрові майданчики є майже на кожному кроці: на вулицях містечок, у барах, тавернах і ресторанах.

Не секрет, що греки надзвичайно люблять дітей. В цьому можна переконатися прямо на вулиці, коли ледь не кожен місцевий перехожий посміхається, лагідно заговорює до ваших дітей та пестить їх по голівці. Спершу це дивує і навіть насторожує, але вже наступного дня ти спокійніше реагуєш на касирку у супермаркеті, яка підхоплює твого малюка, цілує та садить поруч із собою «попрацювати». Діти, відчуваючи щире захоплення та доброту – у захваті.

Грецька кухня – корисно з пелюшок

Середземноморську кухню давно визнають надзвичайно корисною для здоров’я і дорослих, і малюків. Вона створюється із найсвіжіших дарів моря і землі, щедро политої сонцем. Риба і морепродукти, м’ясо, м’які сири, овочі і прянощі – поєднання простих інгредієнтів перетворює кожний обід і кожну вечерю на свято смаку. В меню будь-якої таверни легко знайти страви, що будуть до смаку дітям: кожен інгредієнт не просто свіжий, він ще і оброблений так, аби зберегти його максимально корисним.

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А які ж смачні в Греції десерти! Різноманітні тістечка, медові тортики, східні ласощі, морозиво – і коштують ці шедеври кулінарного мистецтва тут зовсім недорого.

До речі, пам’ятайте – порції в грецьких ресторанах просто величезні. Однієї порції легко вистачить для того, аби поласувати вдвох або і всією родиною – точно всім вистачить покуштувати. І залишиться хоч якась надія спробувати якнайбільше грецьких страв за час такої нетривалої відпустки.

Наша добірка кращих курортів для родинного відпочинку

Ми попросили Євгенію порадити нашим читачам курорти, куди варто вирушити всією родиною, і стали очевидцями того, як нелегко було Жені з усього розмаїття місць вибрати для рекомендації лише декілька. Ми спробували спростити завдання і зупинилися на кількох курортах трьох популярних грецьких островів – Крита, Закінфа та Корфу, куди влітку можна буде потрапити прямими рейсами партнера компанії – SkyUp Airlines.

Ретимно, о. Крит

Крит – найбільший з грецьких островів. Від тисяч мандрівників з усього світу можна почути думку, що це найпопулярніше та найбезпечніше місце для відпустки всією родиною. Десь так зо три десятки курортів можна було б рекомендувати для сімейного відпочинку, але ми розкажемо про два з них.

Ретимно – прекрасне місто періоду Венеційської епохи. На підвищенні розташована Венеційська фортеця. Старе місто відображає архітектуру того часу, і всі дороги – мощені бруківкою пішохідні вулички – ведуть до моря. Погуляйте ними з рідними: вдихніть запах моря, перемішаний із запахом кави та спецій, потіште око яскравими кольорами будинків і чудернацькими формами балконів, насолодіть слух співом канарок – греки люблять пташиний спів, тож вивішують клітки з пташками прямо за вікно або виносять на балкон.

У Ретимно – один з кращих пляжів на острові: безкінечна пляжна смуга простяглася за старим містом на кілька кілометрів, досягаючи подекуди ширини у понад 300 метрів. Вздовж берега простягнувся мальовничий променад з лавочками і відокремленою велосипедною доріжкою. А через дорогу – безліч готелів, апартаментів, таверн, кафе, магазинів. Туристична інфраструктура Ретимно – дуже яскрава, і саме це поєднання сучасності, історії і відмінної берегової лінії роблять це місто одним із улюблених курортів туристів.

Балі, о. Крит

Наші туристи дуже люблять відпочивати у цьому курортному селищі. В чому ж його привабливість? Воно з усіх боків оточене пагорбами, пляжі розташовані у невеличких затишних бухтах, де море завжди спокійне і особливо приємне для родин з дітьми і літніх людей. Пляжі тут є і піщані, і галькові: всі вони добре облаштовані для комфортного і спокійного відпочинку. Можна покататися на корабликах і помилуватися красою селища з моря.

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Саме сільце розкинулося на різних рівнях, каскадно «нарізаних» на скелях, через що воно скидається на театр: партер, бельетаж, райок... Майже всі готелі тут дивляться на море, а вся інфраструктура хоч і добре розвинена (є нічні клуби, бари і ресторани), проте не заважає насолодитися спокоєм і тишею родинного відпочинку.

Лаганас, о. Закінф

Саме на острові Закінф розташована бухта Навайо, яка зазвичай представляє Грецію у багаточисельній рекламі. Завдовжки десь у 40 кілометрів, Закінф омивається Іонічним морем і вкритий хвойно-листяними лісами, де у сезон можна чудово провести час за збиранням грибів.

Курорт Лаганас – чудове місце для любителів екотуризму, дуже популярне серед тих, хто відпочиває родиною. Його територія – природний заповідник, в якому мешкають, відкладають яйця і вирощують малечу рідкісні черепахи каретта-каретта. Будь-хто з відпочивальників курорту Лаганас в будь-який момент може стати тим везунчиком, який під час запливу побачить поруч із собою професійного плавця у панцирі. Зліт та посадка літаків тут заборонені в нічний час (з 22-ої до 5-ої) саме для збереження екосистеми (тобто задля спокою черепах).

Тут розташований один з кращих пляжів острова – довга і широка берегова лінія з ідеальним входом в море: глибина збільшується поступово, немає каменів, видно кожну золоту піщинку рівного дна і ніде не ховається морський їжак. В Лаганасі добре розвинена туристична інфраструктура, а готельна база пропонує розміщення на будь-який смак і гаманець – від апартаментів до п’ятизіркових готелів.

Аргассі, о. Закінф

Один з перших курортів острова, який прийняв на себе «туристичний удар», коли в 70-ті роки минулого століття в Грецію прийшов туризм. Аргассі не може похизуватися неймовірними пляжами – його піщана смуга досить вузька (втім, для поціновувачів берегових просторів готелі пропонують послугу автобусного сполучення з мисом Васілікос, де можна позасмагати на дійсно королівських пляжах).

Курорт Аргассі «бере» високою естетикою і кухнею. Готелі-бутики перемежовуються з приватними віллами: всі вони мають паркові зони із сосен, земля під ногами вкрита шишками різного розміру і ними можна навіть пограти з дітьми в футбол. Як ззовні, так і зсередини око милує надзвичайна краса – білосніжні вінтажні меблі, фіранки у стилі прованс, комоди з гнутими ніжками.

Тут також розташовані найкращі ресторани острова. Саме в Аргассі приїжджають з різних куточків острова за гастрономічними задоволеннями, аби скуштувати справжньої грецької кухні «haute couture».

Північ і захід о. Корфу

Грецька назва острова – Керкіра. Дуже давно жила собі німфа Керкіра, в яку закохався бог морської стихії Посейдон. Він викрав дівчину, переніс її на безіменний острів, а потім подарував їй його. До слова, майже вся грецька топоніміка – це відображення давньогрецької міфології.

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Всі курорти півночі острова – від Агіоса Стефаноса до Агіоса Спіридона – прекрасно підійдуть для тихої і спокійної сімейної відпустки. Адріатичне море в цих місцях викликає оманливе відчуття, ніби ти гуляєш океанічним узбережжям, де око не вловлює меж – все розчиняється на лінії обрію. Вхід в море – ідеальний, глибина збільшується дуже плавно. Де-не-де пляж ніби огороджений зеленими скелями, і це створює відчуття діалогу з морем, природою, який ніщо не порушує ззовні. Там є і внутрішнє озеро, закрите від моря піщаними дюнами. На озері живуть фламінго, ібіси, чаплі, а також росте понад 14 видів орхідей.

Якщо ж ваша родина любить бути в гущині подій, ваше місце для вдалого відпочинку – західне узбережжя острова, що омивається Іонічним морем від Дассії до Каноні. Влітку тут завжди щось відбувається: фестивалі оперної музики, парусні регати, в парку щовихідних грають філармонічні оркестри.

Пляжі західного узбережжя – це і широкі піщані берегові лінії, і затишні бухточки в оточенні сосен і кипарисів. На Корфу знаходиться одна з найбільших марин Середземномор'я: прогулюватися ввечері вздовж освітленої набережної, милуючись пришвартованими яхтами, або вечеряти в ресторані з видом на марину – суцільне задоволення.

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Сподіваємося, мрії про майбутні подорожі додадуть всім нам сил і натхнення, а ми тим часом точно записуємо Грецію до свого wish-list’а. Хочеться вірити, що вже зовсім скоро ми знову зможемо подорожувати, а поки що бережімо себе і свої родини.

Євгенія Крижановська, очолює департамент напрямку Греції туроператора Join UP!

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