Зимові розваги у центрі України або що робити підкорювачам Альп під Полтавою

Бажаєте відчути себе підкорювачем Альп, не виїжджаючи за межі України та навіть не долаючи сотні кілометрів до Карпат, якщо проживаєте не біля гір? Тоді вам треба… під Полтаву.

Українці звикли, що, коли мова заходить про гірськолижні курорти, заходить вона про Карпати. Втім, не лише у горах можна покататися.

За 14 кілометрів від Полтави в сторону Диканьки, у селі Кам’янка, ще сорок років тому відкрили комплекс «Сорочин Яр». Задуманий він був як звичайне місце для катання на лижах взимку. Потім тут діяла спортивна школа від фізкультурно-спортивного товариства «Колос». У кінці 70-х – на початку 80-х років минулого століття тренери, батьки та учні спортшколи збудували базу, зробили канатну гачкову дорогу. Певний час база переживала складні часи, занепад. А дванадцять років тому благодійник, небайдужа до гірськолижного спорту людина, а нині директор курорту «Драгобрат» (Закарпаття) та власник комплексу «Сорочин Яр» Георгій Бідний відродив гірськолижні традиції, переобладнав усе на 99% і тепер гірськолижний комплекс, розташований неподалік Полтави, розрахований на сімейний відпочинок – тут є розваги і для дітей, і для досвідчених лижників та сноубордистів.

Новітнє обладнання комплексу дозволяє створити сніговий покрив навіть тоді, коли снігу поруч ніде немає. Цьогоріч, завдяки грудневим морозам та сніговим гарматам, вдалося зробити спуски.

«Згодом хоч і розтало, але у нас було сніжно, і люди могли кататись. Вже у січні відкрили й інший бік схилів – там, де траси для спортсменів та тих, хто давно і гарно катається. А от минулого сезону ми лише в січні розпочали, адже морозів не було, зима була тепла та безсніжна – тож місяць ми втратили. Нині ж плануємо кататись і у березні», - розповідає Георгій Бідний.

Катання після заходу сонця та варіанти для поселення

Наразі до «Сорочиного яру» їдуть звідусіль - з Полтави, Сум, Харкова, Запоріжжя, Кременчука, Горішніх Плавнів, Дніпра та інших населених пунктів – майже з усієї центральної України.

«Вже другий рік поспіль приїздимо сюди відпочивати, то з родиною з Кременчука, то з друзями з Харкова. Тут забуваєш про повсякденну роботу за комп'ютером і просто відпочиваєш. Вчимось кататися. Поки що не придбали власне спорядження, але в планах таке є. Приїздимо зранку. Тут є, де покататися, де поїсти... Останній раз каталися навіть після заходу сонця. У цей час приїздять після роботи полтавці», - розповів житель Кременчука Влас Зубенко.

У будні дні полтавці приїздять переважно після 18 години і перебувають тут до 22-ї. Ті, хто здалеку – вранці та вдень, адже їм треба повернутись додому чи поселитись у готелі в Полтаві або поблизу комплексу на трасі. У самому «Сорочиному яру» проживати поки що ніде. Проте недалеко від нього можна оселитися у комплексі «Мис Доброї Надії», готельно-банному комплексі «Затишок», готелі «Провінція», хостелі «Полтава» та інших.

Катання на лижах та сноубордах у «Сорочиному яру» розпочинається у понеділок з 13:00, у всі інші дні – з 10:00 та триває до 22:00.

Ціни на катання та спорядження

В цілому гірськолижний комплекс складається з чотирьох лижних трас, одна з яких є навчальною, та чотирьох підйомників. Також є ескалаторний підйомник для катання на тюбінг-санках.

Все спорядження для катання можна знайти на місці. Комплекс має значний прокатний парк.

Щодо цін у цьому сезоні, один підйом на схил коштуватиме 30 грн, 10 підйомів – 200 грн, 100 підйомів – 1,2 тис. грн, а 200 – 2 тис. грн. Для навчального схилу: 1 підйом – 10 грн, 10 підйомів – 50 грн, 50 підйомів – 170 грн.

Також тут можна орендувати гірськолижний комплект (лижі/сноуборди, палки, ботинки). Дві години оренди у будні дні коштуватимуть для дорослих 130 грн, для дітей – 100 грн, а у вихідні – 180 грн та 150 грн відповідно. На день оренда спорядження обійдеться для дорослих у будні – у 180 грн, для дітей – 150 грн, у вихідні – у 250 грн та 220 грн. А послуги тюбінг-парку вартуватимуть 200 грн за годину з людини.

Для отримання спорядження напрокат необхідно залишити заставу в розмірі 6 тис. грн або документ (паспорт, водійське посвідчення), що підтверджує особу, яка користуватиметься цією послугою. На один документ – один комплект спорядження.

Ті, хто не вміють кататися на лижах, можуть скористатися послугою інструктора. Це професійні гірськолижники з багаторічним стажем. Вони навчать безпечного поводження з лижами чи сноубордом та прищеплять любов до цього виду зимового спорту. Ціна навчання з інструктором за 1 годину складає з однієї людини 300 грн, з двох – 500 грн, з трьох – 650 грн.

Місця, де можна зігрітися та поласувати смачним

Для того, щоб вгамувати апетит, який з’явився під час катання, на території комплексу розташовані кілька закладів харчування. Зокрема, це кафе «Кант», піцерія «Фанера», гриль-зона та снек-бар. Тут за досить таки приємними цінами можна замовити борщ, млинці, шашлик, фірмову піцу, каву, місцевий трав’яний чай та ароматний глінтвейн, смакуючи які можна милуватися прекрасним видом на засніжені схили.

Коли тривав посилений карантин відвідувачі комплексу могли харчуватися виключно на вулиці. «Відвідувачі розуміли ситуацію, однак бувало, що обурювались. У закладі можна було зігрітися, але без їжі – другий поверх кафе слугував якраз для цього – м’які дивани, затишно і тепло, з вікон видно схили та як катаються спортсмени і любителі», - розповів Бідний.

Після локдауну у закладах суворо дотримуються карантинних вимог – прибирання, дезінфекція та інше.

Побачити за допомогою веб-камери, чи є сніг та скільки людей катаються у «Сорочиному яру», можна на сайті sorochin-yar.com.ua.

Аби розвиватись, не втрачати персонал та зацікавити туристів, керівництво комплексу організувало й літній відпочинок, адже зимовий сезон триває кілька місяців.

«З 2020 року в теплі місяці у нас працює найдовша в Україні водна гірка – 130 метрів – надувна з двома жолобами: можна спускатись по воді на спеціальних кругах із приземленням у басейн. Біля води організували відпочинок у затінку – облаштували для цього альтанки», - розказав Бідний.

Цьогоріч планують продовжити розвивати цей напрям, адже гостям комплексу сподобались такі розваги.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter