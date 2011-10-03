Стартував ювілейний 75-й концертний сезон Вінницької обласної філармонії

- На вінничан та гостей міста чекають цікаві творчі проекти та оригінальні програми, - повідомив на прес-конференції, присвяченій цій події, директор Вінницької обласної філармонії Анатолій Левицький. – Зокрема, чотири абонементні цикли концертів: “Вечори з “Аркатою””, “Один+Одна”, “По чорному і білому”, “Золоті голоси України”, у рамках яких глядачі мають можливість почути та побачити роботу майстрів музичного мистецтва з України та з-за кордону. Подією для нашого міста стане цикл обмінних гала-концертів із колективами філармоній України (Кіровоградською, Житомирською, Тернопільською, Черкаською Хмельницькою). Ювілейні заходи пройдуть і у кожному райцентрі області, де заплановано провести святковий творчий звіт колективу ансамблю пісні і танцю «Поділля».

За словами Анатолія Левицького, 75-й ювілейний сезон філармонії увінчається великим концертом у жовтні 2012 року.