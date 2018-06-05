Міс "Україна-2011" викладає у Стрижавці хореографію

… Коли голова журі Періс Хілтон, оголошуючи переможницю, назвала ім’я киянки Маргарити Горбик, я вже подумала, що втратила свій шанс... Ксенія Собчак опустилася на коліна перед Маргаритою і пояснила, що сталася прикра помилка.

11 вересня 2011 року у столичному Палаці «Україна» відбувся фінал конкурсу «Міс Україна-2011». За корону змагалися 26 учасниць. Перемогла 19-річна вінничанка Ярослава Куряча. Дівчина закінчила Вінницьке училище культури та мистецтв ім. М. Леонтовича. Нині викладає хореографію у Стрижавській музичній школі та паралельно навчається на 3 курсі Національної академії культури та мистецтв. Захоплюється народною творчістю, є майстринею петриківського художнього розпису. Параметри моделі – 88-63-91. Зріст – 176 см. Улюблена книга – «Возлюби ближнього свого» Єріх Марії Ремарк. Улюблені квіти – ромашки.

- Ярославо, тебе коронували всесвітньо відомі зірки – скандальна світська левиця Періс Хілтон, дочка ірландського музиканта Кріса де Бурґа та «Міс світу-2003» Розана Девідсон. Втім, не обійшлось без конфузів...

- Так, коли голова журі Періс Хілтон оголошуючи переможницю, назвала ім’я киянки Маргарити Горбик, я вже подумала, що втратила свій шанс. Але тоді члени журі, до якого входили боксер Володимир Кличко, актор Жан-Клод Ван Дамм, спортсменка Анна Бессонова та інші знаменитості, заметушилися. На якусь мить у залі запанувала тиша. Зрештою, Ксенія Собчак опустилася на коліна перед Маргаритою і пояснила, що сталася прикра помилка. Сказала, що Маргарита виборола титул «Міс глядацьких симпатій». І вже за хвилину Періс Хілтон назвала моє прізвище. Я ледве стримувала сльози. Мене переповнювали емоції. Я й досі до кінця не усвідомлюю, що це сталося саме зі мною.

- Але ж це не перша твоя перемога?

- У 2009 р. на конкурсі «Міс Вінниця» я стала «Першою віце-міс». Того ж року отримала першість на конкурсі краси «Перлина Чорного моря» у Севастополі. А у 2010-му на конкурсі краси Ford Model, що проходив у Києві, отримала корону Віце-міс.

- Які призи як Міс Україна ти отримала?

- Як і усі конкурсантки, отримала набір VIP-косметики та квіти. Що ж стосується корони «Міс Україна», яка коштує 250 тисяч євро, то вона передається з року в рік. Я тримала її на голові усього хвилин 20, поки мене фотографували, а зараз вона знаходиться у організаторів.

- Перемога на такому престижному конкурсі дає великі можливості для самореалізації. Не плануєш робити кар’єру за кордоном?

- Я пишаюся тим, що отримала почесну місію представляти Україну на конкурсі «Міс світу», який відбудеться у листопаді у Лондоні. Але тепер я просто не зможу покинути батьківщину. Бо саме вона відкрила для мене ці можливості. Мій девіз життя: не чекай, що тобі дасть країна, а спитай, що ти можеш дати їй. А взагалі, хотіла б відкрити власну танцювальну студію у Вінниці і роботу в ній поєднувати з кар’єрою моделі.

- Як сприйняли твою перемогу рідні?

- Дуже раділи за мене. Я виросла у простій родині. Мама Леся Миколаївна – педагог-організатор у Стрижавській загальноосвітній школі, батько Юрій Павлович – начальник спортивного комплексу у Вінниці, майор МНС. Старший за мене на 4 роки брат Богдан працює в училищі цивільного захисту. У нас немає великих статків. Наше головне багатство – родинний затишок і любов. Я дуже вдячна своїй мамі, котра завжди підштовхує мене на нові звершення. Так що мої перемоги – певною мірою її досягнення. Я вдячна своєму батькові, з ним завжди надійно і комфортно. Спасибі також братові та його дружині Ірині Щасливій. Підтримка рідних, просте щире слово насправді важить набагато більше, ніж гроші. До речі, чомусь люди часто помилково думають, що перемога на конкурсах краси не обходиться без впливових батьків, грошей чи ліжка. На власному прикладі хочу спростувати ці вигадки.

- Як ти готуєшся до «Міс світу-2011»?

- Кожен мій день розписаний практично по хвилинах: англійська, фізичні заняття, хореографія, психолог. Готую також відповідний гардероб. Це буде 5 вечірніх та 5 коктейльних суконь і 6 ділових костюмів наших вінницьких дизайнерів Олександра Очеретного, Володимира Подоляна та Ольги Родченко. Краса – це постійний контроль своїх емоцій, свого харчування, здоров’я, сну. Це постійна праця.

- Про що мріє перша красуня України?

- Про навколосвітню подорож. Перш за все хотіла б побувати у Римі, Венеції, Анталії.

- Що б ти побажала жінкам?

- Щастя. А ще – здійснення мрій.