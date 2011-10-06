Третій тиждень хворих області обслуговує приватна "Швидка допомога"

У Вінниці з’явилася альтернатива офіційній «Швидкій допомозі» - приватна служба невідкладної допомоги. Обслуговує вона як жителів обласного центру, так і області. Виклик приватної «швидкої» здійснюється за номерами 699020, 0672301329 та 0995514546.

- Аналогічні служби вже давно працюють у Києві та інших містах України, - зазначає Олег Сидоров, директор товариства "Здравомед". - Серед послуг, які надає наша "швидка": невідкладна допомога реанімаційних і кардіологічних бригад, перев`язки, ін`єкції, забір аналізів, зняття швів у домашніх умовах, догляд за післяопераційними хворими, виведення з алкогольної інтоксикації та ін.

За словами Олега Сидорова, пацієнтів Вінниці та Вінницького району приватна «швидка» обслуговує у порядку невідкладної допомоги. А транспортування хворих сучасним реанімобілем здійснюється по всій Україні і навіть за кордон.

Один виїзд "швидкої" з повним набором медикаментів і дослідженнями коштуватиме пацієнту 300 грн. Транспортування хворого на дальні відстані – від 5,5 грн. за кілометр.

Персонал приватної «швидкої» - лікарі з вищою категорією та висококваліфіковані фельдшери, які мають значний досвід роботи у цій сфері.