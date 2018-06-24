Осінь - пора девальвації?

Результати роботи українського валютного ринку за вересень 2011 року дали ще більше приводів для розмов про можливу девальвацію гривни. Якщо порівняти результати вересня 2011 року з вереснем 2008 року, то вимальовується не дуже радісна картина. У вересні 2011 року готівкової валюти купили на 2 млрд. дол. більше, ніж продали. У передкризовому вересні 2008 року нетто-продаж готівкової валюти склав 1,321 млрд.дол, у вересні 2009 року нетто-продажі готівкової валюти взагалі були на рівні 560 млн. дол. Рік тому купівля готівкової валюти перевищувала продаж, але об`єм скупки валюти був у два рази нижчим. Такий великий об`єм скупки готівкової валюти, як у нинішньому вересні, був зафіксований тільки один раз, у листопаді 2008 року, коли нетто-купівля готівкової валюти склала 2,3 млрд. дол, але тоді криза була у самому розпалі. Зараз же ситуація радикально інша і немає тих чинників, які у кінці 2008 року впливали на масову скупку валюти.

Проблема ускладнюється ще тією обставиною, що НБУ доводиться покривати потребу у валюті за рахунок своїх золотовалютних резервів. Фактично за вересень 2011 року НБУ втратив близько 3 млрд. дол. зі своїх золотовалютних резервів, з них 2 млрд. дол. він продав на міжбанківському валютному ринку, щоб задовольнити підвищений попит на валюту. У вересні 2008 року, НБУ витратив на інтервенції тільки 150 млн. дол, а у вересні 2009 року 1,239 млрд. дол, зате у вересні 2010 року - тільки 670 млн. дол. Ці факти показують, що вересень 2011 року виглядає явно програшно порівняно з кризовими 2008-2009 роками і істотно програє минулому року.

Причини, які призвели до такої ситуації, в цілому відомі і про них говорили ще рік тому, коли розглядали прийняття Податкового кодексу. Закладена в кодексі орієнтація тільки на великий бізнес, привела до того, що малий і середній бізнес почав масово йти в "неофіційну економіку". Масова скупка готівкової валюти менше всього залежить від фізичних осіб. Готівкову валюту передусім використовує "неофіційна економіка" для своїх розрахунків. Як результат, за дев`ять місяців 2011 року загальна сума приросту готівкової валюти позабанківського сектора склала близько 8 млрд. дол (попередня цифра), це значно більше, ніж за увесь 2010 рік. З одного боку, це показує, що "неофіційна економіка" розвивається успішно і їй все більше і більше потрібно валюти для роботи, з іншого боку, це істотно погіршує валютну рівновагу на ринку. Тому, рішення НБУ здійснювати обмін тільки за паспортами, дуже правильне, рішення, яке реально дозволить зменшить відтік валюти в "неофіційну економіку". І хоча, як будь-яке обмеження, воно вносить соціальну напруженість і нерозуміння населення, але у цій ситуації в НБУ не було виходу, щоб загальмувати процес "витікання" грошей з його золотовалютних резервів.

На жаль, ті преференції, які отримав великий бізнес завдяки Податковому кодексу, не виправдали надій. Незважаючи на ріст експорту, у цілому зовнішня торгівля України залишається дефіцитною. За підсумками восьми місяців дефіцит зовнішньої торгівлі України вже складає близько 5 млрд. дол, а до кінця року буде близько 10 млрд. дол. Більше того, після прийняття Податкового кодексу істотно виросла сума сплачених відсотків і дивідендів українських компаній нерезидентам. За підсумками восьми місяців нерезиденти від українських компаній отримали вже більше валюти, ніж за увесь 2010 рік.

Висловлювати різні думки про світову економіку і вибирати, з ким їй дружити, а з ким не дружити, може хіба що Росія з її величезним профіцитом зовнішньої торгівлі. Для України та обставина, що в цьому році не вдалося налагодити хороших відносин з МВФ, зіграла погану роль. Якби МВФ надав обіцяні кредити, то НБУ не довелося б розпродавати свої золотовалютні резерви. До того ж, швидше за все, зарубіжні інвестори, озираючись на дії МВФ, були б прихильніші до України, більш охоче інвестували б в Україну і купували її облігації. Замість цього приплив зарубіжних інвестицій мізерний (за виключення продажу Укртелекому), а останні продажі і простих, і індексних ОВДП показують, що нерезиденти поки що не поспішають скуповувати українські держгоблігації.

Може, справді праві ті, хто пророкує обвальну девальвацію гривні і сіє насіння паніки на валютному ринку, висловлюючи прогнози, що курс долара найближчим часом нестримно зростатииме? Мабуть, праві вони тільки в одному – дійсно, в Україні склалася переддевальваційна ситуація, оскільки просто бракує валюти. Але це не означає, що в цій ситуації єдино можливим виходом є девальвація гривні. Не варто забувати, що наступного року вибори у Верховну Раду, а девальвація гривні - це дуже небезпечне явище з точки зору політичних уподобань населення.

Засоби для стримування девальвації гривні використані ще далеко не усі. Наприклад, НБУ може прийняти рішення про обов`язковий продаж 50% валютної виручки експортерами, що має збільшити попит валюти на ринку. Окрім того, НБУ може ще посилити нормативи по валютних позиціях банків і тим самим стимулювати банки не скуповувати, а продавати валюту. Можна посилити і правила продажу готівкової валюти, що ще більше зменшить відтік валюти з банківського сектора. Мінфін може переглянути свою політику на ринку держпаперів і підвищити прибутковість ОВДП, які розміщують на первинному ринку, щоб зробити ці папери привабливими для нерезидентів. І останній аргумент королів - нарешті прийняти обіцяні зміни до Податкового кодексу, які стосуються відродження малого і середнього бізнесу у рамках спрощеної системи оподаткування. Усе це може істотно зменшити тиск на валютний ринок і курс долара можна буде утримати до виборів стабільним чи відносно стабільним з мінімальним рівнем девальвації. А якщо цього не зробити, тоді український ринок може пережити ще одну, цілком імовірно, що не останню, хвилю девальвації гривні.