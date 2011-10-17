Пожежі нашкодили на 12 млн. гривень і забрали життя трьох вінничан
09:03, 17 жовтня 2011Вінниця
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Найменше пожеж – через дитячі пустощі
З початку року у Вінниці сталося 260 пожеж, економічні втрати від яких склали 12,1 млн. гривень. Причому 2,6 млн. гривень – це прямі економічні збитки.
Про це повідомив начальник Вінницького міського управління МНС Ігор Білоус.
У вогні також загинуло троє вінничан.
Пожежники кажуть, що на об’єктах, де вони здійснюють профілактик,у кількість пожеж зменшилась вдвічі.
Переважно пожежі у Вінниці траплялись через необережне поводження з вогнем - 147, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок - 58 випадків та печей - 5 пожеж.
Дітлахи ж практично не винні – через їх пустощі з початку року сталося тільки дві пожежі.
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