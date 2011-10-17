Пожежі нашкодили на 12 млн. гривень і забрали життя трьох вінничан

09:03, 17 жовтня 2011
Вінниця
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Найменше пожеж – через дитячі пустощі

З початку року у Вінниці сталося 260 пожеж, економічні втрати від яких склали 12,1 млн. гривень.  Причому 2,6 млн. гривень  – це прямі економічні збитки.
Про це повідомив начальник  Вінницького міського управління МНС Ігор Білоус.
У вогні також загинуло троє вінничан.
Пожежники кажуть, що на об’єктах, де вони здійснюють профілактик,у кількість пожеж зменшилась вдвічі.
Переважно пожежі у Вінниці траплялись  через необережне поводження з вогнем  - 147, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок  - 58 випадків та  печей - 5 пожеж.
Дітлахи ж практично не винні – через їх пустощі з початку року сталося тільки дві пожежі.

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