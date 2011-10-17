У Вінниці вперше пройде всеукраїнський турнір з жіночого футболу

21-22 жовтня у Вінниці, на полі СК “Нива” вперше за всю історію пройдуть всеукраїнські змагання з жіночого футболу, присвячені 20-річчю незалежного українського футболу. У п’ятницю матчі стартують о 14.00 та 15.30, у cуботу – о 9.30 та 11.30. Вхід – вільний.

Збірній Вінниччини протистоятимуть збірні Житомирщини, команда вищої ліги чемпіонату України “Чорноморочка” (Одеса) та збірна Костополю (Ровенська область). Ці змагання мають стати черговим кроком у напрямку створення у місті над Бугом жіночою футбольної команди майстрів.

– У місті над Бугом є багато талановитих молодих футболісток, – сказав голова комітету жіночого футболу Вінницької обласної федерації футболу Юрій Наровицький. – У першу чергу це 17-річна Ірина Кочнєва, яка нещодавно стала чемпіонкою України серед жінок у складі чернігівської “Легенди”. Кандидатами до молодіжної збірної країни (до 1993 р.н.) є вінницькі студентки Вікторія Нікітюк та Олена Зорич. – Тому наша збірна в змозі гідно протистояти навіть учасникам вищої ліги національної першості.