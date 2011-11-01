На відновлення лісистості Вінниччині потрібно 10 років і 32 тис. га землі

Вінницька область з її розвинутим аграрним комплексом має величезну проблему, - 39% земель еродовані. Відтак саме захисну функцію покладають насамперед на ліси, які насаджуються в області. І вже потім – виробництво продуктивної деревини.

Наразі рівень лісистості Вінниччини становить 13.8%. Аби його довести до прийнятного рівня, а це 15%, на території області потрібно висадити ліс на території 32.5 тис. га.

За 2006-2011 роки Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства прийнято під заліснення 5457 га, заліснено – 5287 га. І хоча обсяги висаджування лісів останнім часом зросли втричі, за рік на Вінниччині висаджується лише 1-1.5 тис. га лісу.

А це у 2-2.5 рази менше, ніж у 70-х роках минулого століття.

За умов сприяння влади у виділенні ділянок під заліснення, залучення громадськості до посадок дерев та зростання виробничих потужностей лісівників, поновити площі лісів до показника 15% території області можна за 10 років, - вважає начальник Вінницького обласного управлінням лісового та мисливського господарства Анатолій Бондар.

На заліснення території області також потрібні чималі кошти. За словами А. Бондаря, наразі державне фінансування здійснюється лише на рівні 9% від потреби. Решту лісівники області компенсують з власних заробітків, що не дає можливості належно модернізувати виробництво.

Довідка. У 1814 році перед початком інтенсивного аграрного розвитку території області, зокрема, зародження цукрової галузі, рівень лісистості Вінниччини становив 41%.