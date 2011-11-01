Футбольна команда Вінницької єпархії «Спас» друга у Кубку УПЦ

Наприкінці жовтня у Спасо-Преображенському кафедральному соборі м. Вінниці відбулася зустріч митрополита Симеона з гравцями православної молодіжної команди Вінницької єпархії «Спас», - повдомляє прес-служба Вінницької єпархії. Архієрей, насамперед, привітав спортсменів з успішною грою у футбольних змаганнях на Кубок УПЦ, які проходили влітку і восени. На цих змаганнях вінницька команда вийшла у фінал і зайняла ІІ місце, поступившись футболістам з Мукачівської єпархії.

Владика наголосив, що головним все ж таки був не спортивний успіх, а те, що молоді люди, котрі ще на початку року не знали один одного, об’єдналися у команду, потоваришували, а головне зробили, більш впевнені кроки до храму. Адже в числі футболістів є ті, хто виконують церковні послухи при храмах: прислуговують у олтарі, читають і співають на кліросі, а є й такі, хто лише нещодавно переступили поріг храму.

Владика подякував за те, що протягом декількох місяців поряд з молодими людьми постійно перебував і опікувався ними керівник єпархіального відділу релігійної освіти і катихізації протоієрей Георгій Холодюк, котрий не лише готував їх до змагань, а й проповідував їм Христа словом івласним прикладом. Також владика подякував тренеру команди Олександру Поповському та капітану Валерію Калині.

Подякувавши за фізичний труд і духовну працю, митрополит Симеон закликав молодих спортсменів долучитися не лише до спортивних змагань, а й до багатьох соціальних та просвітницьких проектів Вінницької єпархії, у яких буде потрібна допомога молодих людей. А наприкінці зустрічі владика вручив присутнім свої благословенні грамоти, символічні грошові премії та духовну літературу.