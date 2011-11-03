На території ТОВ «Укрцукорінвест» гниє 15 тис. тонн буряків

Державна екологічна інспекція у Вінницькій області розпочала традиційні щорічні перевірки цукрозаводів області. Через те, що виробництво цукру пов’язане зі значними викидами забруднюючих речовин у повітря, накопиченням промислових відходів і з правом спеціального водокористування, ці підприємства відносяться до об’єктів високого ступеня екологічного ризику.

Як повідомив УНІАНу начальник відділу екоконтролю водних об’єктів, атмосферного повітря та поводження з відходами Петро Поліщук, наразі триває перевірка чотирьох із 13 працюючих цукрозаводів. Три із них належать компанії «Подільські цукроварні» (аграрний холдинг «Кряж»). Як засвідчив лабораторний контроль за кількістю викидів в атмосферу, на цих підприємствах перевищення вмісту шкідливих речовин не виявлено. Проте екологи мають питання стосовно скидання у тамтешні водойми теплообмінних вод, а також наявність жомокислих стоків у місцях завантаження жомом автівок (Моївський цукрозавод).

Посадовець екоінспекції виявлені порушення характеризує як незначні, проте підприємствам все ж доведеться їх усунути після сплати відповідних штрафів.

Натомість серйозне занепокоєння викликає в екологів ситуація на ТОВ «Укрцукорінвест», що у Бершадському районі. За словами Петра Поліщука, через конфлікт двох господарюючих структур, які оспорюють право власності на підприємство, наразі на території заводу мертвим вантажем лежать понад 15 тис. тонн цукрових буряків, завезених однією зі сторін. Як каже еколог, у кагатах розпочався інтенсивний процес гниття.

Поки що ці буряки вважаються сировиною, але ось-ось вони стануть купою гною. Хто із сторін конфлікту і куди має подіти таку купу відходів, наразі невідомо.