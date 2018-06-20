Працівниці ЗМІ довели власним прикладом: час на себе та на профогляд можна знайти

- Останнім часом ми, працівники преси, кілька разів на рік привертаємо увагу суспільства до проблем профілактики раку молочної залози. Втім, самі часто не виконуємо тих порад, які пропонуємо жінкам. Тому і виникла така ідея на власному прикладі довести, що за бажанням можна знайти і час, і ресурси, аби раз на рік пройти профогляд, - зазначила координатор «Вінницького прес-клубу» Світлана Шевчук.

Окрім цього, своєю акцією журналістки ставили за мету привернути увагу керівників підприємств та установ до повернення практик профоглядів.

- Все залежить від керівника. Якщо, наприклад, директор ринку, дбаючи про своїх працівниць (а на базарах працюють в основному жінки після 40), замовить профогляд, то, повірте, це не займе в нього ні багато ресурсів, ні часу. Проте зробить гарну справу. Тим більш, що лікарі йдуть на зустріч із задоволенням.

Ініціативу журналісток підтримав головний лікар Візнницького обласного онкологічного диспансеру Петро Одарченко.

- Це добре, що журналістки зрозуміли важливість щорічного профілактичного огляду. - зазначає головний лікар.- На ці два дні акції три лікаря працювали виключно із цією групою. Мамомолог оглядав, потім направляв за потребою або на мамографію, або на УЗД. За годину могли оглянути і проконсультувати близько 10 жінок. Окрім цього, важливий і психологічний фактор. Багато хто знає, що потрібно пройти огляд у мамолога раз на рік, але відсутність часу, страх статють на заваді візиту до лікаря. А така ініціатива профоглядів долає певною мірою ці перепони.

Сьогодні вінницькі онкологи працюють за принципом відкритих дверей. Це означає, що відвідувачі можуть звернутися у поліклінічне відділення і отримати консультацію лікаря. Це дає можливість зменшити час від виникнення пухлини до встановлення діагнозу і адекватного лікування.

За словами завідуючої поліклініки Вінницького обласного онкологічного диспансеру Людмили Магдебури, протягом цього року 65 лікарів-онкологів здійснювали виїзди у райони області щодо профогляду населення. За цей час було оглянуто 2286 осіб. Також в області та в місті працював пересувний мамограф. 1236 жінок пройшли обстеження. Втім, на жаль, зазначає лікарка, проблемою залишається інформування населення про потребу вчасного профілактичного огляду. Тому, завдяки акції вінницьких журналісток, онкологи сподіваються, що жінки стануть привертати більше уваги своєму здоров’ю.