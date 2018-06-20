Наприкінці року лікарі очікують епідемію грипу в Україні

Епідемію грипу в Україні лікарі очікують лише наприкінці року. Тим не менш, сезонний сплеск застуд уже насувається, і фахівці радять особливо уважно поставитися до профілактики захворювання. Яка ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ на Вінничині і як вберегтися від застуд, ми з’ясовували в розмові з завідувачем епідеміологічного відділу Вінницької обласної санепідемстанції Степаном ТОМИНИМ.

- Епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції на території Вінницької області на сьогодні є відносно спокійною, - розповідає Степан Ярославович. - Спостерігається сезонне зростання захворюваності на респіраторну групу хвороб, яке характерне для осінньої пори. Практично щороку в цей період кількість хворих на ГРВІ зростає не лише на території нашої області, а й в Україні в цілому. Проте, за результатами досліджень, які проводяться вірусологічною лабораторією обласної санепідемстанції (СЕС), збудника грипу в матеріалах, відібраних від захворілих, не виявлено. До речі, за даними центральної санепідемстанції Міністерства охорони здоров’я на всій території нашої держави поки що в жодному випадку не ідентифіковано збудник грипу. Тобто можемо стверджувати, що грипу в Україні поки що немає. А ці інфекції, які за клінічним перебігом подібні до грипу, зумовлені вірусами парагрипу, аденовірусами та вірусами рино-синцитіальної групи (які вражають носоглотку і дихальні шляхи). Практично така ж ситуація була і в минулому році.

- Які віруси грипу очікуються цього року на території України?

- За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та українського центру грипу на території України в наступному епідемічному сезоні будуть циркулювати три типи вірусу грипу. Зокрема, підтип грипу типу А1, його раніше ще називали «свинячий» або каліфорнійський грип, підтип грипу типу А2 і ще один вірус грипу типу В. Зазначу, що грип типу А1 циркулює у нас уже третій рік, і саме з цим збудником була пов’язана пандемія в 2009 році. Що стосується підтипу А2, то цей збудник торік ми ідентифікували лише наприкінці епідемії, він не набув значного поширення серед населення нашого регіону. Саме із цим збудником, можливо, буде пов’язане зростання захворюваності в епідемічному сезоні 2011-2012 років.

Як грип типу А1, так і А2 за своєю небезпечністю для людини практично є однаковими. Вони можуть викликати ускладнення у вигляді вірусних пневмоній. На жаль, у минулому епідемічному сезоні від ускладнень грипу померло дві людини, а в 2009 р. смертей було значно більше - 28. Що стосується інтенсивності, тобто кількості захворілих, то ми прогнозуємо, що епідемія буде середньої інтенсивності, тобто 2009 рік не повториться. Початок, вважаємо, настане приблизно вкінці року (друга половина грудня). А з початком новорічних свят та канікул епідемія традиційно піде на спад. І вже вкінці січня на початку лютого буде нове зростання рівня захворюваності. Проте ще раз хочу зазначити, що це не буде таке значне зростання, яке спостерігалось у 2009 році.

- А яка на Вінниччині ситуація з вакцинацією?

- Імунізація на території нашої області вже здійснюється, поки що в невеликих кількостях - як за кошти місцевих бюджетів, так і за кошти громадян. На сьогодні щеплення отримали 570 осіб, левова частка з них - за кошти, які були виділені із районних, міських і обласних бюджетів. За кошти області була закуплена вакцина для імунізації дітей і, частково, персоналу в будинках дитини міста Вінниці й Тульчина (близько 300 доз). Найбільшу кількість щеплень зроблено в Гайсинському, Бершадському районах та місті Ладижині. Вартість однієї дози протигрипозної вакцини, в залежності від виробника, коливається від 75 до 85 гривень, тому, звичайно, велику кількість вакцини за місцеві кошти неможливо закупити.

- Чи хтось має право щеплюватись безкоштовно?

- Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих щеплень, а не до обов’язкових. Але люди не платять, якщо рекомендовані щеплення здійснюються за кошти місцевих бюджетів чи підприємств.

Вакцину в першу чергу виділяють для груп ризику, до яких належать медичні працівники, що постійно контактують з хворими, працівники торгівлі, навчальних закладів тощо. В залежності від кількості препарату надзвичайна протиепідемічна комісія району вирішує, для яких груп ризику вакцина буде виділена першочергово. Групою ризику також є люди, для яких грип небезпечний ускладненнями - це хронічні хворі, хворі з порушенням обміну речовин... Звичайно, забезпечити вакциною всіх нереально, тому люди, які мають бажання, можуть прищепитись за власні кошти. Адже якщо порівняти вартість вакцини і вартість лікування грипу, то лікуватися набагато дорожче.

- Наприклад, пересічна сім’я не належить до груп ризику, хоче щепитись своїм коштом. Куди їм звертатись, чи є якісь притипоказання?

- Вакцина проти грипу практично не дає ніяких побічних ефектів, ніяких реакцій, тим паче ускладнень. Вона показана всім: і дорослим, і дітям, починаючи з шестимісячного віку. Якщо людина вирішила щепитись, вона має звернутися в аптеку - міську, районну чи сільську. Працівники аптеки одразу дадуть відповідь - є у них вакцина чи немає. Якщо немає, можна зателефонувати до центральної лікарні чи в районну санепідемстанцію або в обласну СЕС (тел. 35-71-57) і отримати інформацію, де і яка вакцина наявна. Громадянин може звернутися в медустанову і отримати вичерпну інформацію щодо імунізації.

- Чи вакцини між собою відрізняються - за якістю, за спектром дії?

- Якщо ми беремо групу антигрипозних вакцин, то вони всі належать до вакцини четвертого покоління, закордонного виробництва. Україна не виробляє власних, але в нашій державі зареєстровано 7 вакцин різних виробників - з Франції, Бельгії, Росії, Швейцарії, Німеччини, Нідерландів. Фактично, ці вакцини використовуються в усьому світі, тому що виробників не так багато. Традиційно так склалося на території нашої області, що населення більше купує вакцину Інфлувак. Не можу сказати, що вона краща чи гірша від вакцини Ваксигрип чи Інфлексал (Інфлувак нідерландського виробництва, Ваксигрип - французького, Інфлексал В - швейцарського). Є певна різниця в ціні, але щодо своєї здатності викликати імунну відповідь, вони практично ідентичні. Їх імуногенність коливається в межах 95-97%, тобто не в кожної людини може виникнути достатній імунітет на введення вакцини. І коли лікар говорить, що та вакцина погана, а ця хороша, то, можливо, він у своїй практиці не використовував саме цей препарат... Ми не стараємось рекомендувати чи нав’язувати якусь конкретну вакцину, а говоримо про всі препарати, зареєстровані в Україні. Всі вони проходять контроль, перед тим як надійти в реалізацію.

- Скільки осіб було щеплено торік, і чи достатня ця кількість?

- Хтось може сказати, що кожен рік щеплюються, а епідемія як приходила, так і приходить. В минулий передепідемічний сезон в нашій області було щеплено 18 тисяч осіб – це дуже мала кількість, щоб зупинити епідемію. До речі, з усіх померлих в минулому і позаминулому сезоні жодна людина не була щеплена проти грипу. Ми не можемо забезпечити так званий популяційний імунітет, щоб взагалі призупинити циркуляцію вірусу грипу - для цього потрібно щонаймеше щепити 70% населення території. Жодній державі не вдається цього зробити. Вакцинувати протягом місяця 70% населення Вінницької області - майже 900 тисяч людей - нереально, тому ми зараз говоримо про вакцинацію лише як індивідуальний засіб захисту конкретної людини.

- Чи варто переживати тому, хто не зробив щеплення? І які ще є заходи профілактики, крім вакцинації?

- Звичайно, велика кількість людей з ризиком інфікування не буде щеплена. Але людина не повинна панікувати, що вона не щепилась, тому захворіє і помре. Слід пам’ятати, що є неспецифічні засоби профілактики, велика кількість препаратів, які підтримують імунну систему – імуностимулятори. Але, вдаючись до таких препаратів, треба порадитись із лікарем. Також, по можливості, уникати місць масових скупчень людей. У громадському транспорі, на ринок, в магазині бажано використовувати марлеві пов’язки. Також потрібне збалансоване вітамінізоване харчування, особливо продукти, що містять вітамін С. Можна й придбати вітамін С в аптеці – це корисний препарат для підвищення рівня імунітету не тільки стосовно грипу, а й стосовно інших вірусних інфекцій. І, звичайно, здоровий спосіб життя.

- А часник, цибуля?..

- Це продукти, які попереджають проникнення збудника в організм, мають природні фітонциди, тобто негативно діють на вірус, який тільки потрапляє в організм людини. Але вони не зможуть вплинути на вірус, який уже потрапив всередину клітин організму. Кожна людина може для себе вибрати засоби захисту. Але якщо захворів, не потрібно притримуватись традиційної думки, що це банальна застуда, три дні, мовляв, полежу, поп’ю чайку - і все буде нормально. Людина не може сказати, поки не звернеться до лікаря, що саме в неї – чи грип, чи якась інша інфекція, яка, можливо, буде легше або важче протікати. Тому обов’язково треба звернутися до лікаря, який уже визначається з тактикою лікування. Переважно хворі на грип лікуються амбулаторно вдома, але за порадами лікаря і під його наглядом. Частина людей може мати ускладнення, які поділяються на дві групи – ранні та пізні ускладнення. Ранні – це первинні вірусні пневмонії, які можуть виникати вже з третього дня захворювання. Така група пацієнтів лікується стаціонарно, щоб уникнути подальшого розвитку пневмонії чи інших ускладнень – з боку центральної нервової системи можуть бути післягрипозні менінгіти тощо. Ніхто не застрахований від ускладнень, тому кожен повинен пам’ятати, що грип лікувати вдома можна, але під наглядом лікаря. Ні в якому разі не вдаватись до самолікування.

- А дехто лікує грип антибіотиками…

- Ми повинні знати, що антибіотик не може бути ефективним проти всіх інфекцій. Інколи при грипозних інфекціях, коли лікар бачить, що є ускладнення і приєднується бактеріальна флора (так звані бактеріальні післягрипозні пневмонії), то на цьому фоні призначається антибіотик. Проти самого віруса антибіотик нічого не зробить, він просто буде вбивати бактеріальну мікрофлору, зокрема й корисну. Користі від антибіотика не буде.