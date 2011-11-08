Володимир Гройсман взяв участь в програмі «Шустер LIVE»

Вінницький міський голова Володимир Гройсман взяв участь в ефірі програми «Шустер LIVE» в п’ятницю, 4 листопада. Темою розмови був вибір України.

- Вибори в Україні – це ознака демократичності, - зазначає Володимир Гройсман. – Вибори мають бути демократичними, відкритими і відображати вподобання за ту чи іншу політичну силу. У виборчому законодавстві важливо створити систему відкритих списків, щоб люди голосували і за конкретного кандидата, і за партію. Якщо говорити про змішану виборчу систему, то надзвичайно важливою є присутність депутатів, які представляють конкретні території.

Вінницький міський голова також вважає, що і для влади, і для опозиції важливо знайти порозуміння, адже і ті, і інші братимуть участь у виборчому процесі.

- Добре було б, якби перед прийняттям Закон про вибори був роз’яснений суспільству і пройшов громадське обговорення, - зазначає очільник Вінниці. – В українському виборчому законодавстві є маса деталей, які незрозумілі суспільству. Натомість треба детально пояснити, яким буде механізм голосування, як будуть рахуватись протоколи і таке інше.

На думку Володимира Гройсмана, великою проблемою є, коли депутат, перемігши на тому чи іншому окрузі, потрапляє в парламент, і тоді йому доводиться визначатись, з якою політичною силою він має продовжувати свою парламентську діяльність. «Тут є нюанс: ідуть на округ з одним гаслом, а потім змінюють орієнтацію».

Для самоорганізації депутата, на його думку, необхідно налагодити механізм відкликання депутата громадою. «Люди, які обирають депутатів, повинні мати право їх відкликати. Коли зявиться такий закон, то це значно підвищить відповідальність депутатів. Тоді депутат частіше з’являтиметься на окрузі, працюватиме там, йому не соромно буде дивитись в очі людям, а відтак – він прийматиме якісніші рішення», - зазначив він.