Найкращі боксери вчаться у «політесі»

Вихідними у Вінниці пройшла десята Універсіада області з боксу серед вишів III–IV рівнів акредитації. Перше загальнокомандне місце виборола збірна Вінницького національного технічного університету. За словами головного секретаря змагань Сергія Глущенка, це перша перемога боксерів «політеху» на спартакіадах останнього десятиріччя. До трійки найкращих також увійшли збірні Вінницького державного педагогічного університету (ВДПУ) та Вінницького національного аграрного університету (ВНАУ).

– Перемогти «політех» конкурентам навіть не допомогли місцеві зірки, майстри спорту міжнародного класу, – відзначив Сергій Глущенко. – Це, зокрема, перший номер національної збірної України Денис Козарук з ВНАУ та дворазовий чемпіон світу (серед юнаків та юніорів) з ВДПУ Олег Неклюдов, які стали першими у своїх вагових категоріях.