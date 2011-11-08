Анімаційний податковий інспектор завітає і на Вінниччину

Познайомитися з податковим інспектором Сан Саничем Лелекою відтепер зможуть усі дітлахи України. Повнометражна версія мультиплікаційного фільму „Місто Мрії” про важливість сплати податків, готова до трансляції на телеекранах, у кінотеатрах та в мережі Інтернету. Це не тільки яскравий і переконливий, але й безпечний для дітей твір, оскільки в ньому використана класична мальована анімація. За допомогою гри герої «Міста мрій» потрапляють у казкову місцевість, де і відбуваються головні пригоди фільму. Податківці сподіваються його перегляд допоможе дітям зрозуміти важливість сплати податків та підвищить престиж податкової служби.

Свого часу, після перегляду мультфільмів славнозвісного Уолта Діснея, присвячених проблемам оподаткуванню, надходження податку на доходи у США зросли в чотири рази, - зазначають у Відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Вінницькій області.