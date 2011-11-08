Податкова послабила тиск на малий бізнес

Цього року платникам податків донараховано 6 мільярдів 670 мільйонів гривень. Про це повідомив заступник Голови ДПС України Олександр Клименко. Він підкреслив, що майже 90% додаткових платежів припадає на юридичні особи – підприємства та комерційні структури. Податки з фізичних осіб – індивідуальних підприємців складають 8%. Решта – надходження податку на доходи фізичних осіб. Це є свідченням неухильного дотримання позиції невтручання у діяльність малого та середнього бізнесу. Нагадаємо, що на сьогодні бюджет наповнюють 2,8 млн. платників: 722 тис. підприємств та понад 2 млн. приватних підприємців.