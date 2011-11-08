Прокуратура взялася за суддів

Прокуратурою Вінницької області пред'явлено позов до посадовців одного з районних судів м. Вінниці, - повідомляє офіційний сайт ВГО Комітет по боротьбі з корупцією.

У порядку кримінального судочинства в інтересах Вінницького облвійськомату, прокуратурою Вінницької області пред'явлено позов до посадовців одного із районних судів м. Вінниці про відшкодування збитків у сумі понад 109 тис. грн., які завдані вказаними особами внаслідок складання завідомо неправдивих процесуальних документів у справах за позовами військовослужбовців та військових пенсіонерів про стягнення грошової компенсації за неотримане продовольче забезпечення, перерахунок розміру пенсій тощо.