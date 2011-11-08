Протидіяти раку молочної залози взялися студенти

Організатори акції з протидії раку молочної залози в рамках просвітницької програми “ДЗВІН” (“До здоров'я - відповідально і неупереджено”) вирішили достукатись до жінок з групи ризику за допомогою їхніх дітей.

Про необхідність ранньої діагностики захворювання як запоруки виживання студентам вінницьких вишів розповідають добровольці програми. Акція «Я про тебе так турбуюсь» має за мету адресне інформування молоддю і волонтерами жінок цільової групи не тільки у власних родинах, а й за місцем навчання і практики, зокрема, за рахунок адресної доставки тематичних буклетів (5 тисяч). Особливо важливо донести цю інформацію до жінок у селі.

50 волонтерів акції поінформували про питання профілактики та ранньої діагностики раку вже понад півтори тисячі студентів.

Керівник поекту Голова ГО “Вісь” Світлана Дубина відзначає активну позицію та небайдужість керівників та педагогічних колективів "вишів", куди приходять волонтери. Адже страшна статистика — щогодинна смерть від раку молочної залози однієї українки — спричинена зокрема й непоінформованістю жінок про можливість запобігти хворобі та вчасно звернутись по допомогу.