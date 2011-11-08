Податківці Вінниччини зібрали до казни понад 3,2 млрд.грн

Незважаючи на реорганізацію, податківці Вінниччини продовжують наполегливу працю з виконання доведених показників. Так, до загального фонду Державного бюджету за січень-жовтень 2011 року мобілізовано 1 мільярд 695 млн.грн., що на 44 млн.грн. більше запланованого, - повідомляє відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Вінницькій області. При цьому, у повному обсязі виконано завдання зі стратегічних платежів: податку на прибуток та податку на додану вартість. Натомість спостерігається певне недовиконання надходжень акцизного податку із вироблених в Україні товарів.

Щодо місцевих бюджетів, то за 10 місяців поточного року надходження до них склали майже 1 мільярд 507 млн.грн. А це на 85 млн.грн. більше від запланованого.