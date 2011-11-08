Для вінницьких фермерів створять Фонд зі страхування посівів

“Є доручення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА Мінфіну та Мінагрополітики стосовно відпрацювання механізму страхування сільськогосподарських посівів. Ми розуміємо, якщо держава не створить фонд зі страхування сільськогосподарських посівів, то галузь АПК надалі піддаватиметься ризикам”, – сказав міністр АПК Микола Присяжнюк під час прес-конференції на Хмельниччині.

Як повідомлялося раніше, низький рівень вологи цього року створив незадовільні умови для сівби озимини у Вінницькій області - ґрунтова засуха спостерігалася на більш ніж 60% площ, призначених під сівбу цих культур, що гальмувало посівні роботи.

