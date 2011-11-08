Вінниччина планує збільшити виробництво молока до 1 млн. тонн на рік

У Вінницькій області в 2012 році планується будівництво 7 великих молочних комплексів потужністю по 1200 голів кожен. Про це повідомили в управлінні економіки Вінницької облдержадміністрації.

Передбачено, що 5 комплексів побудує ТОВ "Агро-Кряж", - у Жмеринському та Могилів-Подільському районах - по два об'єкти, в Крижопільському - один.

Ще по одному комплексу буде побудовано в Томашпільському та Вінницькому районах.

Також наступного року планується переобладнати 10 молочних комплексів і ферм.

У 2011 році в області вже введено в дію 3 комплекси з промислового виробництва молока, розпочато будівництво ще трьох великотоварних комплексів.

За 2010-2011 роки проведена реконструкція 20 тваринницьких приміщень.

Враховуючи пріоритетність галузі тваринництва, на наступний рік будуть розширені площі під кормовими культурами на 20 тис. га, або 15%.

Всього ж до 2015 року планується реалізувати в області тваринництва 45 інвестиційних проектів, у тому числі в молочному скотарстві - 39. Це дозволить збільшити обсяги виробництва молока в 2015 році до 1 млн. тонн.