Вінницьку обласну ТВК розпущено

Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження усіх членів Вінницької обласної виборчої комісії у зв’язку з порушенням ними Конституції та законів України.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, таке рішення було ухвалене сьогодні на черговому засіданні комісії, яке провів голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ.

Згідно з повідомленням, до Комісії 20, 25 жовтня 2011 року та 7 листопада 2011 року надійшли скарги громадянина Григорія СТОРЧАКА на дії та рішення Вінницької обласної виборчої комісії щодо дострокового припинення його повноважень як депутата Вінницької обласної ради. Їх було оформлено без дотримання вимог Закону України ”Про Центральну виборчу комісію”, а відтак – повернуто суб’єктові звернення зі скаргами з відповідними роз’ясненнями.

Крім того, від зазначеної виборчої комісії 1 листопада 2011 року до ЦВК надійшли завірені копії її постанов від 14 жовтня 2011 року № 3 ”Про дострокове припинення повноважень депутата”, № 4 ”Про реєстрацію наступного за списками кандидата в депутати”, а також протоколу засідання цієї виборчої комісії від 14 жовтня 2011 року.

Зазначеними постановами Вінницька обласна виборча комісія припинила повноваження депутата Вінницької облради, обраного по багатомандатному виборчому округу за списком політичної партії Всеукраїнське об’єднання ”Батьківщина” Г.СТОРЧАКА, з 14 жовтня 2011 року та зареєструвала депутатом Вінницької облради Олександра КОВАЛЯ наступного за списком партії ”Батьківщина”.

Здійснивши в межах своїх повноважень перевірку, Комісія встановила, що ці постанови суперечать законодавству України. Також було зазначено, що, приймаючи рішення, Вінницька обласна виборча комісія вийшла за межі своїх повноважень. Відтак, ЦВК скасувала постанови Вінницької обласної виборчої комісії від 14 жовтня 2011 року № 3 та № 4.

Крім того, ЦВК встановила факт грубого порушення Вінницькою обласною виборчою комісією Конституції України, Законів України ”Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, ”Про статус депутатів місцевих рад” та достроково припинила повноваження усього її складу.

Суб’єкти подання кандидатур членів комісії, повноваження яких достроково припинено, не пізніше 12 листопада 2011 року мають подати до ЦВК кандидатури для включення до складу зазначеної виборчої комісії замість вибулих.

Як повідомляв УНІАН, Вінницький облвиборчком за клопотанням обласного осередку партії «Батьківщина» позбавив Г.СТОРЧАКА мандата депутата облради, іншим своїм рішенням виборчком визнав О.КОВАЛЯ обраним депутатом Вінницької облради за списками ”Батьківщини”.

Облорганізація партії просила виборчком позбавити Г.СТОРЧАКА статусу депутата облради у зв’язку з тим, що він вийшов із фракції ”Батьківщини” й увійшов до складу депутатського об`єднання ”Майбутнє Вінниччини”.