Швейцарці модернізують у Вінниці систему теплопостачання на 170 мільйонів гривень

Завдячуючи Швейцарській Конфедерації, у Вінниці стартує новий спільний проект з енергоефективності вартістю 170 мільйонів гривень – планується виведення з експлуатації старих котелень з підключенням їх споживачів до більш потужних, замінять старі труби та встановлять нові котли (в деяких випадках на альтернативних видах палива)

11 листопада відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та виконавчим комітетом Вінницької міської ради щодо надання технічної та фінансової допомоги для реалізації комплексного проекту з енергоефективності м. Вінниці, - повідомляє Департамент у справах ЗМІта зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Відповідно до цього документу Вінниця отримає 16 млн. швейцарських франків (більше 170 млн. грн.) на комплексну модернізацію системи теплопостачання двох мікрорайонів обласного центру, а також на підвищення рівня енергоефективності міської інфраструктури.

Проектом з енергоефективності у м. Вінниці передбачається цілий комплекс заходів, які розраховані на три роки. Основна мета проекту полягає у покращанні інфраструктури міста та його енергоефективності, в тому числі у підвищенні енергоефективності в системі централізованого теплопостачання, розвитку компетенції та підвищенні рівня обізнаності вінницьких фахівців, зменшення викидів в атмосферу парникових газів.

Переговори зі швейцарською стороною щодо реалізації нової програми, яка спрямована на модернізацію теплоенергетичного комплексу міста, розпочались наприкінці 2009 року. За своїми обсягами цей проект майже втричі більший ніж по трамваях і передбачає комплексну модернізацію системи теплозабезпечення двох мікрорайонів Вінниці. Закордонні партнери досить ретельно вивчають ситуацію у тих містах, де вони планують втілювати свої проекти. Так було і перед підписанням Меморандуму про постачання трамваїв, коли фахівці зі Швейцарії докладно знайомились із роботою вінницького трамвайно-тролейбусного управління та аналогічних підприємств інших міст України. По такому ж принципу Вінниця розглядалась для втілення проекту з енергоефективності м. Вінниці, який планується розпочати вже на початку наступного року.



