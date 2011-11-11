Вінницькі митники поповнили бюджет на 593 мільйони гривень

Вінницька митниця оприлюднила результати своєї роботи за 10 місяців 2011 року. Згідно з повідомленням прес-служби установи, вінницькі митники за цей перерахували до Державного бюджету понад 593 мільйони гривень, що на 190 мільйонів гривень або на 47 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року, завдання виконано на 112 відсотків.

У жовтні, зокрема, до головної скарбниці країни перераховано 72 мільйони гривень. Цей показник на 50,5 відсотка вищий, ніж у жовтні 2010 року,. Доведене завдання виконано на 107 відсотків.

Загальний обсяг оформлених вантажів склав 1 мільйон 572 тисячі тонн, порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 55 відсотків. Основними експортними товарами були олія, вироби столярні і теслярські будівельні деталі, соки, горілчані вироби й інші. Водночас найчастіше ввозилися на територію області мінеральні добрива, холодильне і морозильне обладнання, поверхнево-активні органічні речовини, м'ясо, моторні транспортні засоби для перевезення вантажів. Серед країн, з якими вітчизняні суб'єкти господарської діяльності проводили зовнішньоекономічні операції, до лідерів належать Росія, Польща, Німеччина, Білорусь.

Фахівцями митниці здійснено комплекс заходів у напрямку контролю за правильністю визначення митної вартості товарів. За рахунок підвищення бази оподаткування імпортованих товарів додатково перераховано до бюджету платежів на суму 36 мільйонів гривень.