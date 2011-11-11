Вінниця стане безпечним містом

Це досить об’ємний проект, який об’єднає комплекс заходів, покликаних підвищити безпеку у місті та забезпечити більш комфортне проживання його мешканців. На початку листопада заступник міського голови Володимир Слишинський вивчав у Німеччині досвід закордонних міст у впроваджені різних видів систем безпеки та знайомився із обладнанням, яке пропонує один з відомих виробників – компанія «Mobotix», - повідомляє сайт «Моя Вінниця».

На сьогоднішній день в жодному місті України не впроваджено систему, яка б могла контролювати безпеку, тому дізнатись про вже існуючий досвід можна лише за кордоном. Проект «Безпечне місто» передбачає запровадження системи, яка в першу чергу буде інтегрованою (функціонувати як єдине ціле), а в разі виникнення загроз, тривожних подій, або непередбачуваних ситуацій зможе надсилати до відповідних служб сповіщення. Це дасть можливість підвищити оперативність їх реагування для усунення загрози, запобігання можливих жертв та збитків. Міська система безпеки – це досить складний комплекс, у складі якого є ряд елементів різного призначення: відеокамери, пожежна сигналізація, різноманітні датчики (контроль за витоком газу, підвищення температури, рівнем води тощо).

Вінницька влада ставить перед собою досить амбітні завдання. Працюючи над проектом «Безпечне місто», фахівці планують об’єднати в ньому системи, які зможуть контролювати будь-які можливі загрози, в тому числі й інтегрувати до нього проект «Автоматична система керування дорожнім рухом» (АСКДР).