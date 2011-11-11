Податківці оголосили війну «тіньовому» валютному ринку

Близько 30 тисяч гривень готівкою у різних валютах вилучили за неповні три тижні співробітники податкової міліції на Вінниччині в рамках загальнодержавної операції по протидії порушенням на ринку валютообмінних операцій, - повідомляє прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга Шишківська.

З уведенням змін до правил обміну та купівлі-продажу іноземної валюти, відповідний «тіньовий» ринок помітно активізувався. Як досить скоро з’ясувалося, нелегальні обмінники не лише не запитують паспорта при обміні необхідної суми коштів, але й не убезпечують при цьому від шахрайства та обдурювання клієнтів. Крім того, нелегальний обмін валюти є одним із каналів виведення коштів у тіньовий обіг, повністю прихований від оподаткування.

У зв’язку з цим, податківці посилили боротьбу з тіньовим сектором валютного ринку. Наразі проводиться відпрацювання місць незаконного обміну валют, в першу чергу це райони ринків, вокзалів. За останні три тижні співробітниками податкової міліції з незаконного валютного обігу вилучено гривень, доларів та євро на загальну суму близько 30 тисяч у гривневому еквіваленті, складено 7 адмінпротоколів. За рішенням суду вилучені кошти будуть спрямовані до державного бюджету.