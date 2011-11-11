Пожежній охороні у Вінниці – 160 років

На честь 160-річчя формування у Вінниці пожежної охорони біля адміністративної будівлі другої підпорядкованої державної частини (2-ПДПЧ), що по вулиці Нансена, днями урочисто відкрито пам'ятний знак, - повідомляє прес-служба МНС у Вінницькій області.

У 1851 році саме тут було збудовано перший пожежний сарай, а 1912 року запрацювало пожежне депо, де розміщувалась міська пожежна команда. Тоді вінницькі пожежні отримали перші два автоходи, зібрані з деталей іноземних автомобілів.

1 лютого 1939 року пожежна команда, розташована на Замості, отримала назву МПК-1, самостійною державною пожежною частиною N2 команда стала у вересні 1989 року. Нині життя та майно вінничан на Замості щоденно рятують 53 чоловіки особового складу частини під керівництвом майора цивільного служби цивільного захисту Дмитра Нечипорука. Вінницьких пожежників-рятувальників з ювілеєм привітали начальник управління МНС України у Вінницькій області полковник служби цивільного захисту Руслан Шевчук та заступник Вінницького міського голови Володимир Кістіон.