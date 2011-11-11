Дітки Вінниці освоюватимуть стародавні ремесла

В книгарні Є 12 листопада, о 12 годині, відбудеться майстер-клас для дітей з ткацтва, який проведе майстриня Марина Наумчук.

Ткацтво – одне з найдавніших ремесел, яке має багатовікову історію і глибокі традиції. Воно несе в собі дух етносу. Загалом, процес ткання – це переплітання ниток основи (повздовжніх ниток) та ниток піткання (поперечних). Краса виробу залежить від того, яка фактура і який порядок переплетення ниток основи і піткання. Для основи часто використовують бавовняну чи лляну пряжу, а для піткання – вовну, шовк, сизаль тощо.

Ткацтво добре розвиває дитячу моторику, уважність та акуратність, а крім того – вводить дитину у світ рідних традицій. Майстриня Марина Наумчук запропонує цікаву і легку технологію ткання для малечі. Вироби створюватимуть не просто з ниток, а ще й з інших матеріалів, таких як шкіра, очерет, гілки, дерев'яні бусини.