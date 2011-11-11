Українці надають перевагу роздрібній торгівлі

У Вінницькій області за 9 місяців 2011 року обсяги роздрібної торгівлі збільшились на 18,7%, тобто на 2,085 млрд.грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року – до 13,237 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Обсяг товарообігу підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі і ресторанному господарству, з врахуванням обсягу товарообігу фізичних осіб – підприємців, збільшився на 6,8% - до 0,528 млн. грн.