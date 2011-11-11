Українці надають перевагу роздрібній торгівлі
14:44, 11 листопада 2011Вінниця
0 0
Основне навантаження – на фізичних осіб - підприємців
У Вінницькій області за 9 місяців 2011 року обсяги роздрібної торгівлі збільшились на 18,7%, тобто на 2,085 млрд.грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року – до 13,237 млрд. грн.
Про це УНІАН повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.
Обсяг товарообігу підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі і ресторанному господарству, з врахуванням обсягу товарообігу фізичних осіб – підприємців, збільшився на 6,8% - до 0,528 млн. грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter